Землетрясение на юге Филиппин: погибли четыре человека, 120 ранено

В результате мощного землетрясения на юге Филиппин погибли по меньшей мере четыре человека, около 120 получили ранения. Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

«По крайней мере четыре человека погибли после падения на них различных обломков и предметов», — заявил директор управления гражданской обороны страны Антонио Гонсалес.

По его словам, в городе Суригао, который находится в 700 км к юго-востоку от Манилы, ранения получили 126 человек.

Он отметил, что власти продолжают выяснять точное число пострадавших и материальный вред, нанесённый городским объектам.

Кроме того, временно закрыт аэропорт города в связи с трещинами на взлётно-посадочной полосе.