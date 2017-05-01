Зеленка — оружие шпаны

Обливание оппозиционеров зелёнкой показывает уровень политической борьбы с ними. Ни сколь-нибудь внятного диалога, ни критики с ними власти не ведут. Их не замечают. А они какие-никакие, но есть.

И тогда шпана берёт в руки зелёнку.Булыжник остался в прошлом. Он был оружием пролетариата. Сегодня пролетариат с оппозицией не борется. Им нет дела до драки пауков. Знамя борьбы подняла шпана.

Они не обременены методами политической борьбы. Им привычней методы подворотни. Булыжник для них слишком тяжёл, а флакончик зелёнки или пакетик муки в самый раз. В их неприкрытых задницах ещё играет детство. Живут не разумом, а животными инстинктами: свой чужой, нравится не нравится. Не зная политики, эти хулиганы мнят себя политическими борцами. Думают о России. Борются за нашу и вашу свободу.

Это было бы смешно, если не было так грустно. Грустно не из-за зелёнки. Её можно смыть и через несколько дней пятна исчезнут сами. Впрочем, бриллиантин зелёный не так уж и безобиден: на слизистых оболочках вызывает химические ожоги.

Но главный вопрос в том, что власть не может и не хочет вести диалог со своими оппонентами. Запрет — это не метод. В данном случае — это глупо. Зелёнка и мука играют на руку политическим противникам. Как красное знамя — символ борьбы и победы, так зелёный цвет стал цветом мучеников и борцов с режимом. Их популярность растёт, а рейтинг власти падает.

Конечно, наша оппозиция никакая не оппозиция. Это, скорее, игра в оппозицию, неподчинение власти и закону. Молодецкая удаль и пофигизм. Искорка. Но и из искорки может вспыхнуть костёр.

И зелёнкой уже костёр не потушишь. Кстати, зелёнка — это ведь не только способ борьбы с политическим оппонентами, но и ответ на бездействие и молчание властей. Ребята, если вы не можете парламентскими методами разрулить ситуацию, то мы сделаем это криминальными.

А от зелёнки до булыжника не так уж и далеко. И ещё неизвестно в какую сторону полетит булыжник.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107588/18372/-