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«Здравствуйте, Владимир Владимирович», — робот-андроид поздоровался с Путиным на выставке в Перми (ВИДЕО)

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«Здравствуйте, Владимир Владимирович», — робот-андроид поздоровался с Путиным на выставке в Перми (ВИДЕО) | Русская весна

Во время своего визита в Пермь президент России посетил выставку робототехники, где произошла необычная встреча.

Отечественный робот-андроид поздоровался с Владимиром Путиным за руку и сообщил, что ему очень приятно познакомиться.

Создатели андроида рассказали, что победили в стартапе Generation S, собрав робота в гараже. Робот, по их словам, общается на нескольких языках, умеет печатать билеты, подсказывать, как проехать в нужную точку, а также может заменить служащих пенсионного фонда.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1504949209

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