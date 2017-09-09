«Здравствуйте, Владимир Владимирович», — робот-андроид поздоровался с Путиным на выставке в Перми (ВИДЕО)
Во время своего визита в Пермь президент России посетил выставку робототехники, где произошла необычная встреча.
Отечественный робот-андроид поздоровался с Владимиром Путиным за руку и сообщил, что ему очень приятно познакомиться.
Создатели андроида рассказали, что победили в стартапе Generation S, собрав робота в гараже. Робот, по их словам, общается на нескольких языках, умеет печатать билеты, подсказывать, как проехать в нужную точку, а также может заменить служащих пенсионного фонда.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1504949209