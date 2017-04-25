Заявление Лондона о праве на ядерный удар осудили в Совете Федерации

Заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона о праве Лондона на превентивный ядерный удар необходимо рассматривать как элемент психологической войны, «которая предстает в этом контексте в особенно отвратительном виде», заявил ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, «возникает закономерный вопрос: против кого Великобритания готова превентивно применить ядерное оружие?». Сенатор считает, что заявление Лондона заслуживает жесткого ответа.

По мнению военного эксперта, коммерческого директора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, Великобритания в своей попытке нанести превентивный удар следует примеру Вашингтона.

«Когда речь идет о превентивном ударе, то такое право приписывают себе в последнее время только два государства — это США и КНДР. Они заявляли о том, что готовы применить ядерное оружие при возникновении угрозы их суверенитету. Великобритания присоединилась и готова применить ядерное оружие в случае возникновения угрозы, которая может быть даже неявной. Скорее всего, Лондон огласит весь список угроз, но для этого он должен пройти согласование в парламенте и быть утверждены в качестве ядерной доктрины», — считает эксперт, передает РИА Новости.

Ранее, как уже сообщало EADaily, министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что страна оставляет за собой право на нанесение превентивного удара с использованием ядерного оружия. «Мы дали ясно понять, что при самых крайних обстоятельствах нельзя исключить применение ядерного оружия в качестве превентивного удара», — сказал глава Минобороны.

Высказывания Майкла Фэллона стали реакцией на заявление лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, который в воскресном интервью BBC1 призвал добиваться «безъядерного мира».