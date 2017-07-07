Заявление главы ЛНР Игоря Плотницкого по поводу взрывов в центре Луганска (ВИДЕО)

Глава ЛНР Игорь Плотницкий обратился к жителям Республики в связи с произошедшими сегодня терактами.

«Сегодня среди белого дня в центре Луганска был совершен ряд вопиющих террористических актов.

Взрывы прогремели в густонаселенном районе неподалеку от места массового отдыха жителей города, детской площадки, штаба Народной милиции республики.

Террористические акты всегда направлены на запугивание не только тех, кто стал их жертвой, но и всего мирного населения.

Призываю жителей республики быть бдительными и не поддаваться паническим настроениям.

Хочу заверить, что руководство республики, правоохранительные органы и специальные службы работают в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы наказать виновных в данных террористических актах и предотвратить возможные последующие агрессивные действия.

Со своей стороны мы сделаем все возможное и окажем необходимую помощь пострадавшим.

Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления».

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