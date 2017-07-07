Заявление главы ЛНР Игоря Плотницкого по поводу взрывов в центре Луганска (ВИДЕО)
Глава ЛНР Игорь Плотницкий обратился к жителям Республики в связи с произошедшими сегодня терактами.
«Сегодня среди белого дня в центре Луганска был совершен ряд вопиющих террористических актов.
Взрывы прогремели в густонаселенном районе неподалеку от места массового отдыха жителей города, детской площадки, штаба Народной милиции республики.
Террористические акты всегда направлены на запугивание не только тех, кто стал их жертвой, но и всего мирного населения.
Призываю жителей республики быть бдительными и не поддаваться паническим настроениям.
Хочу заверить, что руководство республики, правоохранительные органы и специальные службы работают в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы наказать виновных в данных террористических актах и предотвратить возможные последующие агрессивные действия.
Со своей стороны мы сделаем все возможное и окажем необходимую помощь пострадавшим.
Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления».
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499446065