Украина 

Заявление главы ЛНР Игоря Плотницкого по поводу взрывов в центре Луганска (ВИДЕО)

0 коментариев
Заявление главы ЛНР Игоря Плотницкого по поводу взрывов в центре Луганска (ВИДЕО) | Русская весна

Глава ЛНР Игорь Плотницкий обратился к жителям Республики в связи с произошедшими сегодня терактами.

«Сегодня среди белого дня в центре Луганска был совершен ряд вопиющих террористических актов.

Взрывы прогремели в густонаселенном районе неподалеку от места массового отдыха жителей города, детской площадки, штаба Народной милиции республики.

Террористические акты всегда направлены на запугивание не только тех, кто стал их жертвой, но и всего мирного населения.

Призываю жителей республики быть бдительными и не поддаваться паническим настроениям.

Хочу заверить, что руководство республики, правоохранительные органы и специальные службы работают в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы наказать виновных в данных террористических актах и предотвратить возможные последующие агрессивные действия.

Со своей стороны мы сделаем все возможное и окажем необходимую помощь пострадавшим.

Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления».

Читайте также: МОЛНИЯ: В центре Луганска прогремел второй взрыв (+ВИДЕО)

По материалам: http://rusvesna.su/news/1499446065

Другие новости:

0nwjcx_1454940004

Молдова обвинила Украину в блокировании транзита автотранспорта (ВИДЕО)

0
van5ij_1466264409

Шедевр вопиющего лицемерия. Юрий Селиванов

0
77e3x4_1488808562

В Одессу самолетом доставили 24 раненых «освободителя Донбасса» (ФОТО, ВИДЕО)

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *