«Захвати же нас, Путин! И покончим с этим» — призыв итальянского СМИ

Обозреватель итальянского издания Il Giornale Нино Спирли опубликовал шутливый призыв к президенту России, однако ирония итальянского журналиста скорее печальна и свидетельствует о глубочайшем разочаровании жителей Италии (да и многих других стран) в пресловутых «общеевропейских ценностях».

Захвати же нас, Путин! И покончим с этим. Да, окажи нам эту услугу, дорогой президент Путин, направь в Италию парочку десятков тысяч казаков, и мы станем твоими!

Лишь ты у нас остаешься единственным, подлинным, заслуживающим доверия, целеустремленным спасителем в противостоянии с этой отвратительной антиитальянской Европой, этими безмозглыми правителями, этими дамочками из разных учреждений с эротико-аморальными фантазиями, этими врунами-политиками, которым на все плевать, этими тупоголовыми итальянцами, жадно пожирающими свиные хот-доги и кебабы из баранины, этими агрессивными, всезнающими и претенциозными радужными геями, священниками в белых с кровью рясах, вещающих с балконов и амвонов, этими штабелями мнимых добряков и настоящих добряков, которые смешивают нас со всем худшим, что было собрано с соседних континентов…

Если ты выкроишь пять минут времени, направь к нам флот каких-нибудь подводных лодок или эскадрилью вооруженных истребителей, колонну грузовиков… Тебе решать. Тебе, к счастью, хватает опыта и находчивости.

А я, да простит мне Бог, забыв о грузе, отягчающем мое сердце из-за того, что я обращаюсь за помощью к (бывшему) коммунисту, считаю, что в общем-то лучше уж ты, чем весь этот мусор, который нас окружает!

Если ты поторопишься, не дашь нам провести это напряженное время, наслаждаясь штилем и хорошей погодой, тем доброжелательнее будет воспринято твое вторжение.

Так, осенью мы уже избавимся от большинства тех, кто высадился в последние годы на наши берега, в наши порты, распространился по всему нашему «сапогу», занимая и загаживая все тротуары Италии; к тому времени мы уже закроем тысячи нелегальных мечетей, открытых столь же нелегальными имамами и «правоверными»; мы уже очистим наши города от хищников и карманников, кочующих по всему нашему полуострову между курортами с толпами туристов и деревнями, где живут пенсионеры (излюбленные жертвы бездомных сволочей); мы укоротим языки этим проповедникам в бело-кровавых рясах, распинающих Христа внутри самой церкви, его «Святого Тела».

Сделай нам маленький подарок, Владимир Владимирович. Потому что ветер у нас переменился. Итальянский народ пробуждается и начинает раздавать первые пинки под зад лжецам, рассевшимся в кресла власти.

И если на горизонте засветится твоя звезда, она даст такой заряд оптимизма моему народу… Подумай об этом.

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