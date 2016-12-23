Захвачен пассажирский лайнер ливийских авиалиний Afriqiyah Airways

Пассажирский самолёт ливийских авиалиний Afriqiyah Airways захвачен неизвестными. По некоторым данным, они угрожают взорвать воздушное судно, на борту которого находится около 120 человек. В настоящий момент авиалайнер сел на Мальте, передаёт Russia Today.

Вооружённый угонщик находится на борту самолёта A320, сообщают СМИ Мальты. По словам злоумышленника, он вооружён гранатой и намерен отпустить пассажиров, когда его требования будут выполнены. При этом не уточняется, каковы именно его требования.

Кроме того, захватчик заявил, что является сторонником бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи.

Ранее сообщалось, что двое угонщиков захватили самолёт A320 ливийских авиалиний, на борту которого находились 118 человек.