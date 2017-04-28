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Захарова: Силовой сценарий в Корее приведет к глобальной катастрофе

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Захарова: Силовой сценарий в Корее приведет к глобальной катастрофе | Русская весна

Москва считает деструктивными попытки силового давления США на КНДР, это недопустимо, так как силовой сценарий приведет к глобальной катастрофе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, «переход полемики в силовые акции недопустим».

«Я думаю, что не надо быть большим экспертом,  чтобы понять, что силовой сценарий решения ситуации на Корейском полуострове станет колоссальной глобальной катастрофой во всех измерениях», — добавила Захарова.

Она отметила, что «это коснется всех, станет еще одним, к сожалению, кровоточащим источником нестабильности, даст свои страшные результаты и последствия на многие годы вперед, и потом все будут думать о том, а как же вернуть ситуацию в какое-то мирное русло».

После ракетного пуска Северной Кореи в начале месяца американские военные сообщили, что ударная группа во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» направлена в сторону Корейского полуострова. В воскресенье американские корабли начали учения совместно с морскими силами самообороны Японии. 

СМИ КНДР назвали подход американского авианосца «неприкрытым военным шантажом», а министр Народных вооруженных сил КНДР Пак Ён Сик сообщил о завершении размещения «точных и усовершенствованных средств нанесения удара» по базам США.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493332246

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