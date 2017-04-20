Захарова прокомментировала слова Скрипки о гетто для «дебилов, неспособных выучить украинский язык»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова лидера группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки о том, что «люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз «дебилизм» и «нужно их изолировать».

«Это надо оформить в виде растяжек и повесить от Аэропорта „Борисполь“ до Крещатика: „Приветствуем участников Евровидения. Чувствуйте себя как в Европе: мы строим гетто для дебилов, которые не говорят по-украински. Welcome to Ukraine!“», — написала она на своей странице в соцсети.

«А ещё на Кучму обижались за название книги „Украина — это не Россия“. Да он миллион раз прав, и слава Богу!!!!» — добавила она.

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