Захарова прокомментировала назначение Россией Айболита президентом Лимпопо

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала розыгрыш пранкеров Вована и Лексуса, которые от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана позвонили члену палаты представителей США от Калифорнии Максин Уотерс.

«Президент Айболит из страны Лимпопо… Русские сказки становятся правдой. Боже, не покидай Америку», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщала «Русская Весна», пранкеры в разговоре с Утерс заявили, что «российским хакерам удалось вмешаться в выборы в Лимпопо, свергнуть президента Бармалея и поставить „марионетку Кремля” Айболита».