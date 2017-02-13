Россия 

Захарова прокомментировала назначение Россией Айболита президентом Лимпопо

0 коментариев
Захарова прокомментировала назначение Россией Айболита президентом Лимпопо | Русская весна

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала розыгрыш пранкеров Вована и Лексуса, которые от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана позвонили члену палаты представителей США от Калифорнии Максин Уотерс.

«Президент Айболит из страны Лимпопо… Русские сказки становятся правдой. Боже, не покидай Америку», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщала «Русская Весна», пранкеры в разговоре с Утерс заявили, что «российским хакерам удалось вмешаться в выборы в Лимпопо, свергнуть президента Бармалея и поставить „марионетку Кремля” Айболита».

По материалам: http://rusvesna.su/news/1487016484

Другие новости:

low4tl_1466886723

Говорит комбриг «Призрака» Письмо к русским и украинцам

0
t845t5_1483262642

Какие европейские страны могут попрощаться с Брюсселем в новом году, — Exit-2017

0
wygbtx_1471866483

Штаб Клинтон старательно рисует Трампа «марионеткой Кремля», — Financial Times

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *