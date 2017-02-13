Захарова прокомментировала назначение Россией Айболита президентом Лимпопо
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала розыгрыш пранкеров Вована и Лексуса, которые от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана позвонили члену палаты представителей США от Калифорнии Максин Уотерс.
«Президент Айболит из страны Лимпопо… Русские сказки становятся правдой. Боже, не покидай Америку», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Как ранее сообщала «Русская Весна», пранкеры в разговоре с Утерс заявили, что «российским хакерам удалось вмешаться в выборы в Лимпопо, свергнуть президента Бармалея и поставить „марионетку Кремля” Айболита».
По материалам: http://rusvesna.su/news/1487016484