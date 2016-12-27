Захарова прокомментировала информацию о болгарском оружии в Алеппо

Болгария заняла удобную позицию, оставляя неурегулированным вопрос экспорта военной продукции в третьи страны, в то время как речь идет не об иголках, а о смертоносном товаре, который может всплыть в любом из вооруженных конфликтов мира. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга 27 декабря, комментируя появившуюся в СМИ информацию об обнаружении в Алеппо склада вооружения из Болгарии, передает корреспондент EADaily .

Захарова сослалась на информацию центральной болгарской газеты «Труд», где была опубликована статья, в которой сообщалось об обнаружении в одном из освобожденных районов Алеппо склада боевиков с амуницией и вооружением из Болгарии. Захарова уточнила, что речь идет о серьезном вооружении и его больших количествах.

«Со ссылкой на сопроводительные документы называются фирма-производитель и фирма-экспортер. Сообщается, что сирийская армия обнаружила еще 8 брошенных террористами складов, в которых хранилось 2 млн боеприпасов для тяжёлых пулеметов и 4000 реактивных снарядов к „Граду“ также болгарского производства. Продукция производится по просроченным советским лицензиям, которые в свое время были переданы Болгарии», — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия с конца 1990-х годов ведет с Софией переговоры по заключению двустороннего межправительственного соглашения в лицензионной сфере, которое регламентировало бы экспорт военной продукции в третьи страны.

«К сожалению болгарская сторона не спешит его заключать. Видимо, неурегулированность данного вопроса вполне устраивает определенных представителей Болгарии. Позиция удобная — продаем некоему государству, которое не использует российское вооружение и российскую технику. А куда посредник будет передавать продукцию, болгарским производителям не важно. Но ведь речь идет не о булавках. Речь идет о торговле смертоносным товаром, от которого в том числе гибнет мирное население Сирии, судьбой которого так обеспокоен Евросоюз. Возникает масса вопросов — в каких еще горячих точках это нелегально произведенное оружие может оказаться? Кроме нас, как я понимаю, этот вопрос не волнует ни Вашингтон, ни Брюссель», — заявила Мария Захарова.