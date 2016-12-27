Захарова: Преступления боевиков в Алеппо будут преданы широкой огласке
В освобожденных районах Алеппо обнаруживаются захоронения десятков замученных террористами людей, и вскоре факты и доказательства военных преступлений боевиков будут преданы широкой огласке. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга 27 декабря, передает корреспондент EADaily .
«Мы узнаем все новые и новые подробности того, что творилось в Алеппо. Были обнаружены масштабные захоронения останков многих десятков людей. Оказалось, что эти люди подвергались пыткам, и это была жуткая расправа. Есть все основания считать что подобные страшные находки будут продолжаться», — сказала Мария Захарова. Она отметила, что вскоре доказательства преступлений боевиков будут преданы максимально широкой огласке.
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По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2016/12/27/zaharova-prestupleniya-boevikov-v-aleppo-budut-predany-shirokoy-oglaske