Захарова: Преступления боевиков в Алеппо будут преданы широкой огласке

В освобожденных районах Алеппо обнаруживаются захоронения десятков замученных террористами людей, и вскоре факты и доказательства военных преступлений боевиков будут преданы широкой огласке. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга 27 декабря, передает корреспондент EADaily .

«Мы узнаем все новые и новые подробности того, что творилось в Алеппо. Были обнаружены масштабные захоронения останков многих десятков людей. Оказалось, что эти люди подвергались пыткам, и это была жуткая расправа. Есть все основания считать что подобные страшные находки будут продолжаться», — сказала Мария Захарова. Она отметила, что вскоре доказательства преступлений боевиков будут преданы максимально широкой огласке.