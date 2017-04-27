Захарова предложила новый символ восстановления российско-американских отношений (ФОТО)

Фотография американского астронавта Пегги Уитсон в российском скафандре, облетевшая мировые СМИ, могла бы стать символом восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном.

Так полагает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Своим мнением на этот счет она поделилась с корреспондентами портала Yahoo! News.

Признав, что в настоящее время существует «нехватка доверия» между Россией и США, Захарова отметила, что у двух великих держав есть и важные точки соприкосновения.

«Приведу один пример: вчера в ваших СМИ я видела много новостей о вашей женщине-астронавте, которую поздравил ваш президент, и ее фотографии были повсюду в интернете.

Эти снимки могут стать символом российско-американских отношений в будущем. Знаете, почему? Потому что скафандр, в который она одета, сделан в России», — заявила Мария Захарова.

«Я думаю, что это самая лучшая возможность для нас поддерживать связь и сотрудничать», — добавила она.

Напомним, астронавт Пегги Уитсон 24 апреля установила рекорд по суммарной продолжительности пребывания в космосе среди американцев: ее суммарное пребывание на орбите составило 535 дней. Президент США Дональд Трамп позвонил на МКС, чтобы поздравить женщину-астронавта.

Абсолютный рекорд по суммарной продолжительности пребывания в космосе принадлежит россиянину Геннадию Падалке и составляет 878 дней.

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