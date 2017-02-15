Захарова ответила на призыв США «вернуть Крым»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления Белого дома по Крыму, заявила, что Москва «свои территории не возвращает».

«Мы свои территории не возвращаем. Крым — это территория Российской Федерации», — подчеркнула она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия продолжит прикладывать усилия по деэскалации конфликта на Украине и намерена терпеливо и последовательно разъяснять партнерам, включая США, причины вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Тема возвращения полуострова не обсуждается и не будет обсуждаться с зарубежными партнерами, добавил он.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия добьется деэскалации конфликта на Украине и «вернет Крым». Также Спайсер отметил, что санкционная политика Вашингтона в отношении Москвы останется неизменной.

Крым вернулся в состав Российской Федерации после государственного переворота на Украине в 2014 году. По итогам референдума 96,77% жителей Республики Крым и 95,6% граждан Севастополя поддержали вхождение полуострова в состав России.

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В ходе предвыборной кампании президент США Дональд Трамп заявлял, что после избрания готов рассмотреть вопрос признания Крыма российским регионом, а также отмены антироссийских санкций.