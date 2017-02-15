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Захарова ответила на призыв США «вернуть Крым»

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Захарова ответила на призыв США «вернуть Крым» | Русская весна

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления Белого дома по Крыму, заявила, что Москва «свои территории не возвращает».

«Мы свои территории не возвращаем. Крым — это территория Российской Федерации», — подчеркнула она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия продолжит прикладывать усилия по деэскалации конфликта на Украине и намерена терпеливо и последовательно разъяснять партнерам, включая США, причины вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Тема возвращения полуострова не обсуждается и не будет обсуждаться с зарубежными партнерами, добавил он.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия добьется деэскалации конфликта на Украине и «вернет Крым». Также Спайсер отметил, что санкционная политика Вашингтона в отношении Москвы останется неизменной.

Крым вернулся в состав Российской Федерации после государственного переворота на Украине в 2014 году. По итогам референдума 96,77% жителей Республики Крым и 95,6% граждан Севастополя поддержали вхождение полуострова в состав России.

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В ходе предвыборной кампании президент США Дональд Трамп заявлял, что после избрания готов рассмотреть вопрос признания Крыма российским регионом, а также отмены антироссийских санкций.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1487152652

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