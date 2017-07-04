Захарова нашла новые доказательства информационной кампании против Дамаска

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, объявившая накануне о старте в западных СМИ масштабной кампании о якобы применении химического оружия в Сирии, нашла новые свидетельства, подтверждающие это.

На своей странице в Facebook она опубликовала скриншот заявления Свободной сирийской армии с обвинениями в адрес официального Дамаска. «Химическое шоу» набирает обороты. Ещё одно свидетельство того, что информационная кампания против Дамаска стартовала, — сообщение о «применении отравляющего газа в Восточной Гуте». Клочок бумажки, оформленный по всем канонам работы западных пресс-служб, фиксирует начало «химической атаки» и её осуждает», — написала Захарова.

Особо она отметила «безукоризненный английский язык — именно таким языком написаны резолюции Совета Безопасности и другие международные документы». Именно эти фразы, по мнению Захаровой, потом будут предлагаться «западными коллегами для работы, например, над заявлением председателя Совбеза с осуждением „химических атак“ режима против мирных граждан».

Ранее, как уже сообщало EADaily, Захарова опубликовала скриншот к видео, на котором якобы запечатлены последствия применения химического оружия. По словам Захаровой, таких видеороликов будет еще много, причем разного качества — и низкопробных, как этот, и «голливудского уровня».

До этого появились сообщения о том, что в результате применения хлора в Айн-эт-Терме отравились 30 боевиков. Сирийские военные назвали эти сообщения лживыми и сфабрикованными.