Захарова: На Сирию началась новая пропагандистская «химическая» атака

В западных СМИ началась масштабная кампания о якобы применении химического оружия в Сирии. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Она опубликовала скриншот к видео, на котором якобы запечатлены последствия применения химического оружия. По словам Захаровой, таких видеороликов будет еще много, причем разного качества — и низкопробных, как этот, и «голливудского уровня».

«Как мы и предупреждали несколько дней назад, началась информационно-пропагандистская кампания о „применении Дамаском химического оружия“. Старт дан», — написала Захарова.

Ранее появились сообщения о том, что в результате применения хлора в Айн-эт-Терме отравились 30 боевиков. Сирийские военные назвали эти сообщения лживыми и сфабрикованными. Они напомнили, что такие заявления появляются всякий раз, когда армия проводит успешную наступательную операцию, а террористы несут большие потери.