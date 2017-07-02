Захарова: На Сирию началась новая пропагандистская «химическая» атака
В западных СМИ началась масштабная кампания о якобы применении химического оружия в Сирии. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.
Она опубликовала скриншот к видео, на котором якобы запечатлены последствия применения химического оружия. По словам Захаровой, таких видеороликов будет еще много, причем разного качества — и низкопробных, как этот, и «голливудского уровня».
«Как мы и предупреждали несколько дней назад, началась информационно-пропагандистская кампания о „применении Дамаском химического оружия“. Старт дан», — написала Захарова.
Ранее появились сообщения о том, что в результате применения хлора в Айн-эт-Терме отравились 30 боевиков. Сирийские военные назвали эти сообщения лживыми и сфабрикованными. Они напомнили, что такие заявления появляются всякий раз, когда армия проводит успешную наступательную операцию, а террористы несут большие потери.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/07/02/zaharova-na-siriyu-nachalas-novaya-propagandistskaya-himicheskaya-ataka
One thought on “Захарова: На Сирию началась новая пропагандистская «химическая» атака”
Мусорную свалку в Балашике создали США. Кстати, там обнаружили упаковки от американской жевательной резинки. Доказательства не опровержимые. Пуст пытаются опровергнуть.