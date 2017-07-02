Проишествия 

Захарова: На Сирию началась новая пропагандистская «химическая» атака

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Мария Захарова

В западных СМИ началась масштабная кампания о якобы применении химического оружия в Сирии. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Она опубликовала скриншот к видео, на котором якобы запечатлены последствия применения химического оружия. По словам Захаровой, таких видеороликов будет еще много, причем разного качества — и низкопробных, как этот, и «голливудского уровня».

«Как мы и предупреждали несколько дней назад, началась информационно-пропагандистская кампания о „применении Дамаском химического оружия“. Старт дан», — написала Захарова.

Ранее появились сообщения о том, что в результате применения хлора в Айн-эт-Терме отравились 30 боевиков. Сирийские военные назвали эти сообщения лживыми и сфабрикованными. Они напомнили, что такие заявления появляются всякий раз, когда армия проводит успешную наступательную операцию, а террористы несут большие потери.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/07/02/zaharova-na-siriyu-nachalas-novaya-propagandistskaya-himicheskaya-ataka

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One thought on “Захарова: На Сирию началась новая пропагандистская «химическая» атака

  • 02.07.2017 at 22:52
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    Мусорную свалку в Балашике создали США. Кстати, там обнаружили упаковки от американской жевательной резинки. Доказательства не опровержимые. Пуст пытаются опровергнуть.

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