Захарова: Экстремисты не простили бы Киеву соболезнований России

Юродство официальной Украины по поводу убийства российского посла Андрея Карлова в Турции и крушения направлявшегося в Сирию самолета Ту-154 объясняется тем, что власть нынешнего Киева основывается на поддержке экстремистов и националистов, а выражение слов соболезнования России могло бы эту поддержку поколебать. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга 27 декабря, передает корреспондент EADaily .

«Не поддается никакому объяснению абсолютно дикое стремление какого-то юродства на тему случающихся происшествий в нашей стране. Речь идет и об украинских официальных лицах и об общественных деятелях. У них складывается неплохой тандем по этим вопросам. К сожалению, мы не наблюдаем такого единства в том, в чем оно должно быть. Но почему-то часть общества консолидируется, когда случается что-то трагическое в России. Здесь мы видим и гражданскую позицию, и остроту юмора, и какие-то художественные таланты», — констатировала Захарова.

Она отметила, что в то время, когда весь цивилизованный мир, официальные лица, главы государств, министры иностранных дел, СМИ, в подавляющем большинстве выражали слова соболезнования России, на Украине не нашлось ни одного официального лица, которое осмелилось бы публично выразить элементарное сочувствие.

По словам Захаровой, это можно объяснить лишь тем, что власть нынешнего Киева основывается на поддержке экстремистов и националистов, которые не простили бы власти этих слов соболезнования. Как отметила дипломат, Киев, вместо того, чтобы искать выходы из собственного кризиса и выполнять обязательства перед своими гражданами, «озабочен проблемой российского боярышника».

Как сообщало EADaily, после того, как стало известно о крушении российского самолета, советник украинского президента Юрий Бирюков написал, что у него появилось только одно желание — принести к посольству России в Киеве настойку «Боярышник», от которой в Иркутске погибли десятки человек.