Захарченко: Я не отдам приказ об отводе вооружения, пока это не сделает Украина
Сегодня, 17 февраля, после большого брифинга Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, в Луганске состоялась встреча Глав Донецкой и Луганской Народных Республик с первым заместителем руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александром Хугом.
В ходе мероприятия Александр Захарченко заявил, что не отдаст приказ об отводе ни одной единицы техники с линии фронта до тех пор, пока Украина не отведет свои, сообщает корреспондент официального сайта ДНР.
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«Официально заявляю, что я, как Глава Донецкой Народной Республики, не отдам приказ об отводе ни одной единицы техники с линии фронта до тех пор, пока мы не убедимся, что украинские военные сделали это со своей стороны. Моей подписи под таким указом не будет до тех пор, пока мы в этом не убедимся», — заявил Глава ДНР Александр Захарченко.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1487342865