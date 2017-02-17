Захарченко: Я не отдам приказ об отводе вооружения, пока это не сделает Украина

Сегодня, 17 февраля, после большого брифинга Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, в Луганске состоялась встреча Глав Донецкой и Луганской Народных Республик с первым заместителем руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александром Хугом.

В ходе мероприятия Александр Захарченко заявил, что не отдаст приказ об отводе ни одной единицы техники с линии фронта до тех пор, пока Украина не отведет свои, сообщает корреспондент официального сайта ДНР.

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