Украина не может победить Донбасс на полях сражения и поэтому действует террористическими методами. Об этом, комментируя гибель известного командира ополчения Михаила Толстых («Гиви»), заявил глава ДНР Александр Захарченко во время пресс-конференции в Донецке 8 февраля, передает корреспондент EADaily.

По словам Захарченко, предварительная версия показала, что это был теракт, и в настоящее время следствие устанавливает виновных в этом убийстве.

«Хочу отметить следующее — мы на сегодняшний момент воюем с государством, которое превратилось в террористическую организацию. На полях сражения у них не получается нас побеждать. Они получили в любом своем наступлении котлы. И потому они нас убивают подло. Обращаюсь к украинским властям и военнослужащим — всех нас вы не перестреляете, мы будем приходить к вам мертвыми, и все равно мы вас будем убивать. Вы официально дали нам на это право», — заявил глава ДНР.

Он также обратился к мировой общественности предложением внести украинские власти в списки всех террористических организаций мира.

Как сообщало EADaily, в Донецке 8 февраля в результате террористического акта был убит командир подразделения «Сомали» Михаил Толстых («Гиви»).