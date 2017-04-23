Захарченко: Украина пытается втянуть в донбасский конфликт третью силу

Власти Украины всеми силами стараются втянуть Запад в конфликт в Донбассе.

Об этом сегодня в специальном заявлении в связи с гибелью сотрудника ОБСЕ в ЛНР отметил Глава ДНР Александр Захарченко

«Я неоднократно говорил о том, что со времени поражения в первой военной кампании Киев всеми силами старался втащить в наш конфликт третью силу, то есть иностранцев. Будь то миротворцы или международные полицейские силы. Втаскивание в конфликт третьей силы нужно было Киеву не для того, чтобы остановить конфликт, а для того, чтобы иметь возможность устраивать провокации международного уровня», — отметил он.

«Втащить третью силу не получилось и Киев нанес удар по иностранцам из миссии ОБСЕ. К сожалению, провокация украинской стороне удалась», — резюмировал Глава Республики.

Напомним, что 23 апреля 2017 года при следовании 2-х экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск-Сокольники в ЛНР в районе линии разграничения произошел подрыв на противотанковой мине одного автомобиля наблюдателей, в результате один сотрудник миссии погиб.

По последним данным МГБ ЛНР, трое ранены. Это первый зафиксированный случай гибели международного наблюдателя за весь период конфликта в Донбассе.

Читайте также: Позорные пуски американских ракет по российской технике, боевики атаковали «101-й» танк Т-90 и ТОС «Солнцепек» (ВИДЕО)