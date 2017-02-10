Захарченко считает убийство Гиви срывом «Минска-2»

Правоохранительные органы самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудили уголовное дело по факту терроризма после убийства командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного как «Гиви». Об этом журналистам сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, следователям уже удалось выйти на след исполнителей убийства. Кроме того, «определено место, из которого был произведен выстрел».

Источники «Интерфакса» в ДНР при этом говорят, что заказчики «находятся в Киеве», а исполнителями оказались «украинские диверсанты». «Мы знаем, что это за люди, знаем об их перемещениях», — говорят источники.

Глава ДНР Александр Захарченко, как передает РИА Новости, заявил, что убийство «Гиви», можно считать срывом минских соглашений. «Они вынуждают нас отомстить за Мишу. Это срыв минских соглашений в первую очередь. Во-вторых, их наступление будет абсолютно непродуманно, поэтому будем готовиться, а за Мишку отмстим», — сказал Захарченко.

Ранее он, как уже сообщало EADaily, заявил, что убийство Толстых — это теракт. «Хочу отметить следующее — мы на сегодняшний момент воюем с государством, которое превратилось в террористическую организацию. На полях сражения у них не получается нас побеждать. Они получили в любом своем наступлении котлы. И потому они нас убивают подло. Обращаюсь к украинским властям и военнослужащим — всех нас вы не перестреляете, мы будем приходить к вам мертвыми, и все равно мы вас будем убивать. Вы официально дали нам на это право», — заявил глава ДНР.

Напомним, «Гиви» с мая 2014 года принимал участие в боях за Славянск, летом 2014 года — в боестолкновениях в районе Иловайска. С сентября 2014 года участвовал в боях за аэропорт Донецка. Он был убит 8 февраля.