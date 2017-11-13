Захарченко прокомментировал информацию о переименовании ДНР в ОРДО (ВИДЕО)
На интернет-ресурсах появилась фейковая информация о якобы согласии ДНР и ЛНР переименоваться в ОРДЛО — отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Сегодня, 13 ноября, глава ДНР Александр Захарченко категорически опроверг данную информацию, сообщает корреспондент официального сайта ДНР.
«Более оскорбительного заявления я еще не слышал. Пока живы мы и жители Донецкой Народной Республики этого не будет. Мы голосовали за Донецкую Народную Республику, мы живем в ДНР и жить будем», — подчеркнул Александр Захарченко.
Читайте также: Командир ополчения Донбасса: всё начнётся ударом с Мариуполя
По материалам: http://rusvesna.su/news/1510601819