Украина 

Захарченко прокомментировал информацию о переименовании ДНР в ОРДО (ВИДЕО)

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Захарченко прокомментировал информацию о переименовании ДНР в ОРДО (ВИДЕО) | Русская весна

На интернет-ресурсах появилась фейковая информация о якобы согласии ДНР и ЛНР переименоваться в ОРДЛО — отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Сегодня, 13 ноября, глава ДНР Александр Захарченко категорически опроверг данную информацию, сообщает корреспондент официального сайта ДНР.

«Более оскорбительного заявления я еще не слышал. Пока живы мы и жители Донецкой Народной Республики этого не будет. Мы голосовали за Донецкую Народную Республику, мы живем в ДНР и жить будем», — подчеркнул Александр Захарченко.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510601819

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