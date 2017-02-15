Захарченко призвал Запад надавить на Порошенко для отвода вооружений

Соглашение об отводе тяжелых вооружений может быть выполнено только в случае давления на Киев со стороны Германии, Франции и США, доверия к обещаниям Киева уже нет, сказал РИА Новости глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Как ранее сообщала «Русская весна», спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил в среду журналистам после заседания контактной группы в Минске, что стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.

«Украинская сторона так много обещала почти за три года войны и так мало обещаний выполнила, что в обещания Киева у нас не осталось ни грамма веры. А данная договоренность на самом деле касается, прежде всего, Киева… Соглашение об отводе тяжелых вооружений до 20 февраля может быть выполнено только в том случае, если Запад — Германия, Франция и США — реально надавят на Порошенко», — сказал Захарченко.

Также он отметил факты присутствия тяжелой бронетехники украинских военных в районах линии соприкосновения.

«Кто-нибудь фиксировал наши танки в Ясиноватой? Нет. Потому что их там и нет, а украинские танки в Авдеевке видел весь мир, поэтому данная договоренность касается, прежде всего, Киева», — сказал он. Кроме того, глава ДНР отметил, что республика готова выполнять минские соглашения в отличие от Киева.

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