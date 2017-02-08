Украина 

Захарченко призвал внести представителей властей Украины в списки террористов (+ВИДЕО)

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Захарченко призвал внести представителей властей Украины в списки террористов (+ВИДЕО) | Русская весна

Глава ДНР Александр Захарченко сегодня обратился к мировой общественности с просьбой признать украинские власти террористическими.

«Обращаюсь ко всей общественности, я считаю, что украинские власти должны быть внесены в списки террористических организаций во всем мире», — сказал Захарченко журналистам.

Заявление было сделано в день убийства Героя ДНР, полковника Вооруженных сил Михаила Толстых, а также после серии многодневных массированных обстрелов со стороны ВСУ жилых кварталов городов Республики.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486555922

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