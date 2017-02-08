Захарченко и Плотницкий будут следующими, — Шкиряк (ВИДЕО)
Скандально известный советник главы МВД Украины Авакова Зорян Шкиряк заявил, что теракт, в котором погиб комбат «Сомали» Михаил Толстых (Гиви) — это свидетельство «целенаправленного уничтожения главарей российских террористических банд».
В связи с этим Шкиряк радостно предложил Главам ДНР и ЛНР «сдаться СБУ, пока их не убили».
«Мы предлагаем Захарченко и Плотницкому сдаться украинской власти, дойти до ближайшего отделения СБУ или Нацполиции и показаться украинской власти. Потому что, учитывая ситуацию, следующими могут быть именно они», — заявил Шкиряк.
Вместе с тем, он отметил, что между лидером ДНР и Гиви якобы «был конфликт».
«У них был очень серьезный конфликт, который заключался и в сфере перераспределения так называемых материальных благ, и перераспределения ресурсов финансовых потоков, и того, что касалось невыполнения приказов Гиви от Захарченко. Лично мне эта версия кажется более вероятной», — выдал порцию аналитики советник МВД Украины.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1486545313