Украина 

Захарченко и Плотницкий будут следующими, — Шкиряк (ВИДЕО)

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Захарченко и Плотницкий будут следующими, — Шкиряк (ВИДЕО) | Русская весна

Скандально известный советник главы МВД Украины Авакова Зорян Шкиряк заявил, что теракт, в котором погиб комбат «Сомали» Михаил Толстых (Гиви) — это свидетельство «целенаправленного уничтожения главарей российских террористических банд».

В связи с этим Шкиряк радостно предложил Главам ДНР и ЛНР «сдаться СБУ, пока их не убили».

«Мы предлагаем Захарченко и Плотницкому сдаться украинской власти, дойти до ближайшего отделения СБУ или Нацполиции и показаться украинской власти. Потому что, учитывая ситуацию, следующими могут быть именно они», — заявил Шкиряк.

Вместе с тем, он отметил, что между лидером ДНР и Гиви якобы «был конфликт».

«У них был очень серьезный конфликт, который заключался и в сфере перераспределения так называемых материальных благ, и перераспределения ресурсов финансовых потоков, и того, что касалось невыполнения приказов Гиви от Захарченко. Лично мне эта версия кажется более вероятной», — выдал порцию аналитики советник МВД Украины.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486545313

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