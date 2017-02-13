Захар Прилепин: О моей службе в армии ДНР. Пушкин меня туда заслал

По существу заданных мне вопросов хочу сказать следующее.

Батальон (в котором я служу на благо народа Донбасса) был задуман прошлым летом и создан ещё в октябре, я никогда не скрывал того, что вступил в должность заместителя командира батальона.

(Должности политрука у нас нет, это шутка).

В ФБ в разделе «работа» у меня было написано «офицер армии ДНР» (этот аккаунт был недавно без предупреждения и без предъявленных оснований закрыт администрацией ФБ).

В Сети гуляет множество моих фотографий в форме; мы проводили совместные конференции с главой ДНР Александром Захарченко, у которого я работал с декабря 2015 года.

Я выкладывал ролики из расположения своего батальона, где бойцы батальона занимаются тролингом украинских фейков, и прямо писал: это мой батальон.

Я сообщал все горячие новости с мест соприкосновения, которые гражданский человек в принципе не может сообщить.

То есть всё было вполне очевидно.

Но что-то невозможное случилось в связи с публикацией интервью в «КП», которое взял мой товарищ, военкор Александр Коц.

За утро мне позвонили более трёхсот раз. Более того, примерно столько же раз позвонили в администрацию ДНР и, видимо, в Минобороны ДНР.

Так я сделал вывод номер один: журналисты в России на редкость не любопытны. То есть они месяцами и даже годами не очень любопытны, а потом у них разом, вдруг просыпается невиданное любопытство.

С телеканала НТВ (хотя далеко не только оттуда) мне позвонили и предложили сделать репортаж. Обо мне. Я отказался, сказал, что не хочу делать из этого шоу. «Давайте потом», – сказал.

«Ну, вы понимаете, потом это не будет так актуально», – говорят мне. Я даже засмеялся.

Пять месяцев они этого не замечали, тут вдруг стало актуально, а через неделю снова будет не актуально. Жизнь в формате новостей.

Я вам сейчас секрет открою. Мы с моими друзьями с телеканала РЕН ТВ только что провели пятичасовой музыкальный марафон Москва-Петербург-Донецк в поддержку Донбасса. Под названием «Хватит убивать». Совершенно миротворческий. В помощь детям Донбасса.

Сунулись за помощью в несколько российских СМИ. Все они, за исключением двух, сказали: «Знаете, мы развлекательные СМИ, это на наша тема». Тоже неактуально.

Мне нечего сказать вам, дорогие сограждане. Дай Бог, чтобы вы в своей беде однажды не стали для кого-то «не его темой».

Вопросы, которые мне сегодня задавали журналисты, опять же за исключением одного-двух, обескураживающие и поражающие какой-то душевной невовлечённостью в тему.

Люди, ну война идёт, вы хоть раз в месяц задумываетесь об этом? Вы ж работники медиа, а не с неба упали.

Спрашивают: «Какие планы у вашего батальона?»

Это вроде того: какие планы у вас на лето?

Отвечаю. Планы – захватить пляжи Таиланда.

Спрашивают: «Будете ли вы стрелять?»

Да, на пляжах Таиланда пробками из-под шампанского.

Вообще же я выполняю исключительно миротворческие функции в составе батальона. И от других требую тотального пацифизма.

Спрашивают: «Ваши дети живут с вами в Донецке?»

Вы вообще в своём уме?

Спрашивают: «Проводите ли вы душеспасительные беседы с бойцами?» (Всерьёз спрашивают).

Да, я выполняю функции полкового священника и психолога. Ещё я наряжаю ёлку на Новый год.

Причём все спрашивают одно и то же.

А, забыл. Ещё спрашивают: кто вас к этому подтолкнул.

Отвечаю совершенно всерьёз: Пушкин.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110093/17187/-