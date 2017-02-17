Захар Прилепин о конфликте с поэтессой Полозковой: Конечно же, прощу дуреху (ФОТО)

Писатель рассказал КП.ру, зачем уехал на Донбасс и почему не хочет идти в политику.

Несмотря на стужу за окном, встреча с Захаром Прилепиным прошла в Волгограде в теплой обстановке.

Известный писатель, публицист, а по совместительству советник главы ДНР и политрук созданного им батальона привез в город-герой свою новую книгу — «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы».

О чем она? Как связаны между собой Пушкин, Державин и Чаадаев с нынешней ситуацией на Донбассе? И как Прилепин все успевает: книги писать, вести передачи на ТВ и батальоном командовать.

Захар ответил на все вопросы волгоградцев, которые пришли на презентацию его книги. И даже больше. В баре «Белая лошадь» поклонников ждал еще один сюрприз — моноспектакль по рассказу Прилепина «Колеса» в исполнении актера театра и кино Михаила Сиворина.

О книге

Написать эту книгу меня натолкнул пост нашего историка и телеведущего Николая Сванидзе, где заявил, что я чересчур увлечен донбасской и сирийской проблемами, а русские писатели, хоть и воевали, но так себя не вели…

Я был в недоумении. Стал изучать исторические материалы, письма, дневники русских классиков — Пушкина, Чаадаева, Державина. И выяснил, что темы, которые обсуждают сегодня, были подняты и закрыты еще тогда — 200 лет назад. В сложные для России моменты, они всегда были на передовой. Они умели держать не только перо, но и оружие.

Я все время вспоминаю слова Пушкина, когда началось польское восстание (1830–1831 годы), он говорил: «Война гораздо важнее, чем собачьи комедии нашей литературы».

Каждому, кто пришел на презентацию книги, Захар Прилепин оставил автограф с пожеланиями наилучшего. Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА

О Пушкине, Полозковой и злопыхателях

На днях поэтесса Вера Полозкова заявила, что «откроет бутылку шампанского», когда Захару Прилепину «прострелят башку». Конечно же, на встрече с публицистом в Волгограде затронули и эту тему.

— События в Украине разделили нас во мнениях, и вылилось из нее вот таким потоком… Я уважаю Веру, как поэтессу, но не могу представить себе, например, лирическую Ахматову, произносящую подобное по отношению к Есенину, хотя они также не пылали друг к другу любовью.

Бог ей судья. Может через 5–10 лет она изменит свою точку зрения, и попросит у меня прощения. И я, конечно же, прощу дуреху.

Меня вообще мало волнует, что сейчас я в меньшинстве среди литераторов. Когда Пушкин написал оду «Клеветникам России», с ним тоже многие перестали здороваться. Внучка Кутузова, что парадоксально, сказала, что Пушкин «огадился» так, что никогда не отмоется после этого.

А Пушкин говорил: «Мне гадко смотреть на читателей французских газет., что интересы родины надо защищать на информационном уровне также, как и на поле боя». Поэтому мне все равно, что думают обо мне коллеги, мне главное, что обо мне сказал бы Пушкин.

О войне и жизни на Донбассе

На вопрос из зала «Вы на Донбассе собираете материал для очередной книги?» Прилепин едва сдержал эмоции:

— О чем вы говорите? Какой материал? Там война идет, люди гибнут… 200 детей погибло. Я на похороны хожу чаще, чем на свежий воздух.

Я живу сейчас в постоянном напряжении и не получаю от жизни удовольствия, я не собираюсь стать генералом, но быть там — мой долг и я его выполняю.

Я вижу, что ЛНР и ДНР — уже не являются частью Украины, ею не станут никогда. Когда ситуация разрешится? Думаю, логический конец — смена власти в Киеве и полная перезагрузка украинской государственности. А дальше ситуация будет развиваться, исходя из реалий. Но то, что Донбасс отстоял свое право быть с Россией, это очевидно.

— Вы в дальнейшем кем себя видите? Как, например, стать министром культуры Украины…, — пошутил один из гостей встречи с писателем.

— При нынешней власти… (смеется), я могу, конечно, зайти в здание Министерства и держать там оборону.

Зал взорвался смехом.

А насчет карьеры Прилепин ответил:

— Действительно, мне постоянно поступают предложения развиваться в политической сфере, и я также постоянно от них отказываюсь. У меня нет политических амбиций. Я вообще не представляю себя депутатом, не понимаю их языка и разговоров — «…вторая поправка к третьему закону…»

Я хочу просто жить в деревне, писать книги, гладить детей по головам и купаться в речке. Но сейчас я там, где я нужен.

— Вас сегодня активно выдвигают в герои Донбасса, на место погибших ополченцев. Не боитесь, что окажетесь в том же списке противоборствующей стороны?

— Я думаю, что моя фамилия уже есть в их «списочке». И что, по-вашему, я должен сейчас сидеть с мрачным лицом и мыслями по типу: «Прощай, Волгоград. Мы с тобой возможно больше не увидимся»? Не дождетесь (улыбается). Бог есть, и он за нами присматривает.

«Ты что такой похнюпый?»

Прилепин — писатель, телеведущий, журналист, актер, рэп-исполнитель… В нем есть все от каждого героя собственной книги «Семь жизней». Он есть и в герое Михаила Сиворина, который исполнил в Волгограде моноспектакль «Ты че такой похнюпый?» (по рассказу «Колеса». Из книги «Грех» Прилепина).

Захар Прилепин и Михаил Сиворин, который исполнил в Волгограде моноспектакль по рассказу друга «Колеса». Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА

Захар иногда сам диву дается, насколько многогранна его жизнь. Но виду не подает. На стандартный при встречах вопрос «Как вы все успеваете?», отвечает просто:

— Никогда не рефлексирую, ни кому не завидую, не впадаю в депрессию, и не мучаюсь похмельем (смеется). А если серьезно — я всегда рано просыпаюсь и быстро работаю. Материал для новой книги собирал почти год, а написал буквально за месяц. Сейчас в основном нахожусь в Донецке. Выезжаю в Москву на 3–4 дня, снимаю сразу 16 программ на месяц вперед, записываюсь в телепроектах и обратно — на Донбасс. Это просто бизнес.

Моя жизнь и страсть — это жена, дети, русская литература и ее причастность и своему народу

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Наталья Глазунова