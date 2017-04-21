Захар Прилепин. Фридман, freedom! К кем вы, мастера длинного рубля?

Надеюсь, все слышали про конфликт вокруг «Альфа-банка». На его официальном сайте в украинском сегменте Интернета было заявлено, что в соответствии с законодательством Украины, «Альфа-банк» прекратил работу «как в Крыму, так и в Донбассе».

Из Донецка просматривается своеобразная (и, видимо изначально не задуманная) ирония этого заявления: пока иные сомневающиеся головы ещё пытаются понять, как именно Россия поступит с Донбассом, «Альфа-банк» уже всё решил для себя, поставив Крым, ДНР и ЛНР в один ряд – для него всё это Россия. В смысле – оккупированные Россией территории. И раз так, то «Альфа-банку» на этих территориях не место.

Что, конечно, очень трогательно – ведь в самой России занимаемое «Альфа-банком» место достаточно весомое: он входит в первую десятку российских банков, зарабатывая там тонны денег.

Может, «Альфа-банку» есть смысл полностью перебазироваться на Украину и попробовать оттуда зайти в Россию? И посчитать убытки?

В сообщении на украинском сайте банка отдельно подчеркнули, что основной акционер «Альфы» господин Фридман является гражданином Израиля, родился во Львове, а проживает в Лондоне.

То есть какая ещё Россия, граждане, мы вообще не местные.

Депутат Госдумы и лидер партии «Родина» Журавлев написал заявление генпрокурору Чайке, требуя проверить контору Фридмана на «призывы к сепаратизму». Однако проблема куда глубже. Такое поведение, как это ни печально, является не только для российского финансового, но и политического истеблишмента не просто распространённой, не только показательной, а вообще обычным.

На это ещё – царствие небесное тебе, несчастный беглец – бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, недавно убитый в Киеве, указывал. Как рассказал всему миру один офицер СБУ, Воронёнков в разговоре с ним прямо утверждал:

«Что бы там ни говорили сегодня о единстве российских элит – это ерунда. Бизнес не готов объединяться вокруг так называемой национальной идеи. Российские олигархи, как, впрочем, и чиновники, по-прежнему завязаны на Запад, они спят и видят себя владельцами транснациональных корпораций и не хотят зацикливаться на России. Многие вообще думают о том, как вывести оттуда свои активы. И для них важно оставаться в Украине, чтобы показать Западу, что их бизнес находится «над схваткой» и не участвует в конфликте. Таким образом они оставляют для себя открытой дверь в Европу и Америку».

Удивляет это нас? Нет, не очень.

Должно ли нас это удивлять? Да.

Особенно меня тронуло, что в официальном заявлении «Альфа-банка» было отмечено, что только за девять месяцев 2016 года он уплатил «в украинский бюджет 467 миллионов гривен, ушедшие на выплаты пенсий, стипендий, ремонт дорог и другие социальные нужды».

«Другие социальные нужды» – отлично звучит, особенно в той стране, что держит на границах Донбасса и Крыма 150 тысячную армию (или, по космическим подсчётам одного из украинских аналитиков, прочно засевших на российском ТВ – 240 тысячную.

Причём эта армия не просто стоит, но ведёт постоянные боевые действия, по крайней мере на Донбассе, убивает мирных жителей; да и российских граждан тоже, которые тут – это не секрет – бывают, и даже живут.

То есть одни люди бомбят, устраивают блокады, запускают деверсионно-разведывательные группы, подло взорвали только за последнее время Арсена «Моторолу» Павлова и Михаила «Гиви» Толстых, ведут жесточайшую антироссийскую пропаганду, в том числе и антипутинскую. И всё это происходит при весомом, деятельном, хоть и опосредованном участии налогоплательщика и богатейшего выгодопреобретателя, прочно базирующегося в России.

Фридман ведь в заявлении на украинском сайте «Альфа-банка» смолчал про самое главное: гражданство у него ещё и российское. Есть, да, и израильское –но украинского точно нет. Где бы он там ни родился.

Состояние Фридмана – $13,3 млрд., и заработаны эти деньги в основном здесь, у нас.

В этой истории я еще одно хочу вспомнить. Помните такое слово – «семибанкирщина»?

Это когда Борис Березовский, Михаил Ходорковский, Владимир Гусинский (прекрасные и памятные имена!), а так же Пётр Авен, наш добрый друг Михаил Фридман и несколько примкнувших к ним товарищей, совершили, так сказать, переизбрание Бориса Ельцина в 1996 году. Причём, по некоторым настойчивым данным – учинили всегосударственный подлог, обнулив результаты выборов и настояв на победе Ельцина, проигравшего тогда.

Вообще это ведь можно и госпереворотом назвать.

А если эти товарищи, за вычетом безвременно усопшего Бориса Абрамовича, вдруг будут раздражены до такой степени, что, сформулируем мягко, решат вновь повлиять на судьбу выборов в России?

Резонный вариант?

В любом случае всё тот же офицер СБУ, которому Воронёнков душу открыл, рассказывал следующее:

«Фридману важно, чтобы Украина замолвила за него слово, если возникнут проблемы на Западе. Ведь украинские элиты полностью интегрированы в Запад. И на фоне противостояния России с остальным миром это очень важно. Когда Фридман увидел, что конфронтация с Россией усиливается, он стал еще больше «дружить» с украинскими политиками… Ему важно, чтобы кто-то мог сказать, что Фридман − это цивилизованный бизнесмен. Поэтому ему нужны и наши политики, регулярно бывающее в Вашингтоне и Брюсселе… У него и с Саакашвили хорошие связи есть, а это − реальный выход на западных политиков».

Может, этот офицер привирает. Может, додумывает.

А возможно, и нет.

Возможно, господин Фридман уверенно связывает свою судьбу с Россией и вообще патриот.

Ну, пусть тогда «Альфа-банк» появится в Крыму. Для начала. И мы будем спокойны.

А то немного тревожно.

У нас ведь тоже есть политики, которые бывают в Вашингтоне и в Брюсселе. Пусть Фридман дружит с ними. Пусть они дружат с Фридманом. Пусть вообще с кем хочет дружит. Главное, чтобы не с Набиуллиной. Ибо если декларирует, что «не местный», так нечего и претендовать на щедрое финансирование от Центробанка.

В общем пусть будет так, чтоб список очередных российских миллиардеров в «Форбс» не вызывал у нас смешанных чувств.

Иначе и неясно, что думать по всем этим поводам.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110093/18240/freedom