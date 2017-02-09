Заветный «безвиз»: перемога снова переносится

Украинцам обозначили новый срок получения вожделенного «безвиза» — теперь перемога переносится на июнь 2017 года.

Предполагаемая дата вступления в силу безвизового режима Грузии с ЕС — 29 марта, а Украины — 12 июня, написал на своей странице в соцсети журналист «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Йозвяк известен тем, что ранее неоднократно и безошибочно предсказывал очередные переносы даты наступления «безвиза» для Украины. Исходя из этого, можно сделать вывод, что как минимум до лета беспрепятственный въезд в Европу украинцам «не светит».

По информации журналиста, трехстороннее обсуждение вопроса «безвиза» для Украины между Европарламентом, Еврокомиссией и Европейским советом состоится 28 февраля.

Напомним, за введение безвизового режима для Грузии Европарламент проголосовал 2 февраля. При этом евродепутаты подчеркнули, что в случае выявления каких-либо нарушений Евросоюз задействует механизм приостановления безвизового режима с Грузией.