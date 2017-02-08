Зато свобода!

В СМИ постоянно педалируют тему «избитых врачей». То врачей не пропускают к больным, то врачей избивают… Подняли вопрос по принятию закона о «неприкосновенности» врачей. Зачем!? Даже отодвинули в СМИ на второй план ни чуть не меньшее чисто сообщений о халатности врачей к пациентам, о вымогательстве взяток медработниками, навязывании платных услуг. Вот на днях — врач отказалась без лифта подниматься к ребёнку, врач изнасиловал пациентку в реанимации, врач избивал пациента…., по халатности врача умер ребёнок…

А давайте примем закон о неприкосновенности и врачей и пациентов!? Все будут неприкасаемыми и защищены друг от друга! И будут одни «неприкосновенные» бить других! Многие понимают, что абсурд! Выделение одной категории или профессии граждан — не просто неконституционно, но и глупо и ни к чему не приведёт.

Принятие любых законов бесполезно. У нас множество законов не работают и не работают законы как раз именно по защите прав человека, по социальной защите людей любых категорий от детишек до стариков… У нас менты бьют граждан — граждане бьют ментов, менты друг с дружкой бьются, врачи издеваются над пациентами — пациенты бьют врачей, врачи друг с дружку пинают, ученики издеваются над учителями — учителя над учениками…, чиновники и народ взаимны чувствами, как и богатеи и бедные…, граждане друг друга мудохают… Все в равных пропорциях херачат друг дружку. Нет такого, чтоб к примеру граждане собрались дружно вместе и отлавливают только врачей. Все получают на равных!

Никогда и никакой закон не остановит человека, он и близкие которого были унижены и оскорблены ментом, врачом да кем угодно. Люди озлоблены друг на друга. У нас люди деградировали в зверьков! А то нам тут рассказывают со всех сторон пропагандисты и манипуляторы от властьимущих, что видите ли демократы типа Ельцина «дали нам свободу», а религия и храмы на каждом шагу прям «оздоровили» общество, что это при коммуняках мы жили и без «свободы» и «креста».

Пора уже понять простую истину! У нас уже общество больное! У нас уже кошмарный социум, где граждане деградируют. Страна в пропасти! Причины в самом капитализме, где человеческие ценности сведены к баблу и звериному выживанию…

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109847/17119/-