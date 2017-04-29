Проишествия 

Запуск ракеты КНДР вызвал остановку токийского метро

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Фото: hostmypics.com

Токийское метро остановило движение по всем линиям после сообщения о запуске Северной Кореей баллистической ракеты. Об этом сообщил NHK.

По данным телеканала, это было сделано из соображений безопасности. Движения было восстановлено в течении десяти минут. Как отмечает News24, впервые токийское метро отреагировало на пуск баллистической ракеты со стороны Северной Кореи.

В субботу, 29 апреля, Северная Корея запустила баллистическую ракету, сообщало Yonhap со ссылкой на информацию Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи. Как заявил представитель Тихоокеанского командования Вооруженных сил США CNN, ракета взорвалась в воздухе, и ее обломки упали на территории Северной Кореи в 35 км. от аэропорта Пукчан. По данным военных США, КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности KN-1, стартующей с мобильной пусковой установки.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/29/zapusk-rakety-kndr-vyzval-ostanovku-tokiyskogo-metro

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