Запущенная МБР может нести «большую ядерную боеголовку», заявили в КНДР

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), которую накануне испытали военные Северной Кореи, может нести «большую, тяжёлую ядерную боеголовку». Об этом, как сообщает AFP, заявили в Пхеньяне.

По данным из КНДР, как отмечает Reuters, испытания МБР прошли успешно, и она способна доставить боеголовку «в любую точку планеты». При этом северокорейский лидер Ким Чен Ын не намерен вести переговоры с США по ядерной программе до «прекращения враждебной политики в отношении КНДР».

Ранее МИД России и КНР, как уже сообщало EADaily, выпустили совместное заявление, в котором говорится, что Северной Корее необходимо воздержаться от новых испытаний ядерных взрывных устройств и пусков баллистических ракет, а США и Южной Корее прекратить военные учения на Корейском полуострове.

«Стороны предлагают: КНДР в качестве добровольного политического решения объявить мораторий на испытания ядерных взрывных устройств и тестовые пуски баллистических ракет, а США и Республике Корея соответственно воздерживаться от проведения крупномасштабных совместных учений, — подчеркивается в документе. — Параллельно с этим противостоящие стороны приступают к переговорам и утверждают общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы, отказ от агрессии, мирное сосуществование, намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова в целях комплексного урегулирования всех проблем, включая ядерную».

Стороны призвали международное сообщество «поддержать вышеизложенную инициативу, открывающую реальный путь к урегулированию проблем Корейского полуострова», а также соблюдать положения резолюций СБ ООН.