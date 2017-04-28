Запрет на строительство, экстремисты и успехи археологов: Крым за неделю

Пока Украина разрывает культурные связи с Россией из-за Крыма, в сфере культуры на самом полуострове наблюдается масса позитивных достижений.

На протяжении последних нескольких дней Крым не сходит со страниц российской и украинской прессы в контексте обсуждения запретов на пересечение границ Украины, вынесенных СБУ известным деятелям российской эстрады. Активность украинских спецслужбистов и их «добровольных помощников» резко выросла после истории с запретом Юлии Самойловой участвовать в Евровидении и ироничного видео, в котором над сотрудниками СБУ, «не замечающими» поездки в Крым других деятелей культуры, посмеялся медиаэксперт Анатолий Шарий.

Сама Юлия Самойлова, по информации издания «Форпост», будет петь в День Победы 9 мая для жителей Севастополя. Пока Юлия собирается в город-герой, украинские силовики сняли с поезда ехавшую на Украину Лолиту Милявскую, а «активисты» разместили на печально известном сайте «Миротворец» личные данные Анны Шурочкиной, Дианы Гурцкой, Юрия Лозы и Валерия Леонтьева. Впрочем, сами артисты из-за активности СБУ и украинских патриотов особо не переживают и публично острят по поводу внимания Киева к своим персонам.

Тем временем, культурную жизнь Крыма обогащают местные археологи. Уже скоро туристические маршруты полуострова пополнятся новыми объектами, а музеи — экспонатами. Работники музея-заповедника «Херсонес Таврический» начали раскопки древнегреческой усадьбы IV века до н.э., расположенной возле севастопольского городского кладбища. Ученые уже успели обнаружить там фрагменты уникального терракотового алтаря с изображениями Аполлона и Гебы. Об этом сообщает издание «Форпост». А по информации «Примечаний», в ходе раскопок захоронений в районе Керчи археологи нашли древнегреческий склеп времен Александра Македонского. После подробного изучения склеп будет перенесен на территорию Керченского музея-заповедника. В «Артеке» же удача улыбнулась византистам. В ходе проведения работ на территории знаменитого международного детского центра археологи обнаружили основание византийской базилики VI века. Территория, на которой обнаружили храм, застраиваться не будет — согласно данным «Новостей Крыма», ученые уникальную находку музеефицируют.

Повезло в этом сезоне и «подводным археологам». Неподалеку от Евпатории исследователи обнаружили немецкий пароход Boy Feddersen, потопленный советской авиацией в 1943 году. Историки считают, что на нем нацисты могли вывозить из Крыма награбленные сокровища.

Крымскую культурную сокровищницу пополняют не только археологи, но и… сотрудники ФСБ. По информации «Примечаний», силовики выявили факт попытки незаконной продажи уникальных ювелирных украшений I века, предположительно найденных в ходе незаконных раскопок на территории Крыма. Злоумышленник хотел незаконно обогатиться на $ 20 тысяч, но Севастопольский городской суд украшения изъял, а самого незадачливого «бизнесмена» привлек к административной ответственности за незаконный оборот археологических артефактов.

Впрочем, на уходящей неделе крымские историки говорили не только о победах, но и о новых проблемах. В последнее время резко вырос наплыв туристов в музей-заповедник «Херсонес Таврический». Посмотреть своими глазами на колыбель русского Православия и самый большой античный город на территории современной России только в прошлом году приехало около 1,12 миллиона туристов. Такой поток гостей негативно сказывается на сохранности памятников заповедника, поэтому грядущим летом администрации придется время от времени ограничивать его посещение экскурсантами для проведения восстановительных работ. Не жалеет Херсонес и стихия. Чтобы предотвратить разрушение древнего города морскими волнами, необходимо провести укрепление берега. Учитывая сложность рельефа и размеры заповедника, реализация проекта может обойтись в 4 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Форпост».

На уходящей неделе стало известно сразу о двух судебных приговорах по нашумевшим уголовным делам, о которых писала не только российская, но и зарубежная пресса. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Балаклавского района Севастополя — организатора запрещённой в РФ террористической организации «Хизбут-Тахрир» Руслана Зейтуллаева к 12 годам колонии. Его подручные получили от 5 до 7 лет лишения свободы. Террористическая группа действовала на территории Севастополя и Крыма с марта 2014-го по январь 2015-го года.

А вот с тремя жителями Судака, порадовавшими в октябре 2016 года адептов бандеровской идеологии, российское правосудие обошлось не так строго. За то, что они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбили памятник Владимиру Ленину, суд приговорил вандалов к ограничению свободы сроком на 1 год. Теперь они не смогут без разрешения правоохранительных органов покидать территорию города. Об этом сообщили «Новости Крыма».

На Украине тем временем бурно обсуждают нежелание крымчан учить детей украинскому языку. По данным газеты «Зеркало Недели», за два года количество классов с украинским языком обучения на полуострове сократилось в 31 раз, а количество учащихся в них — в 36. На основании этого украинские эксперты обвиняют Россию в «ликвидации основ украинской идентичности и украинской культуры». Впрочем, в Крыму на это смотрят по-другому. Власти Симферополя, например, обнародовали данные о том, что только в крымской столице работает сразу четыре образовательных учреждения, в которых могут получить образование на «мове» все желающие (две гимназии и две общеобразовательные школы). Правда, судя по высказываниям местных жителей в соцсетях, мало кто считает подобное образование перспективным.

Также украинские СМИ саркастично пишут о неготовности Крыма к туристическому сезону. По информации газеты «Сегодня», проблемы у гостей полуострова могут возникнуть из-за низкой пропускной способности дороги, ведущей из Керчи в Симферополь (по ней сейчас движется техника, используемая при строительстве трассы «Таврида») и отсутствия «доступных авиабилетов». По информации местных СМИ, строительная техника будет передвигаться по дорогам общего пользования только ночью, а вопрос с дотируемыми авиамаршрутами решится в ближайшее время. Крымские эксперты выражают обеспокоенность тем, что Крым якобы перестал быть интересен молодым россиянам и привлекает больше людей старшего и среднего возраста, из-за того, что в нем «нет драйва». Об этом пишут «Новости Крыма». Чтобы привлечь молодежь, некоторые крымские чиновники предлагают даже вернуть на полуостров фестиваль «Казантип», изгнанный в 2014 году из-за нарушений общественного порядка и торговли наркотиками. Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий считает, что проводить мероприятие можно, исключая негативные факторы, из-за которых оно и было закрыто. Вот только пользователи соцсетей в этом сомневаются.

Новыми «жертвами» украинских правоохранительных органов могут стать французские компании Peugeot и «Ашан», представительства которых работают в Крыму. Украинская прокуратура возбудила против них уголовное дело по требованию скандально известного народного депутата Алексея Гончаренко. Какие санкции могут быть введены против французского бизнеса — пока не сообщается.

Власти же России выясняют отношения из-за Крыма с компанией Google. Корпорация Google должна будет снять «санкции» с Крыма, возобновив работу магазина приложений Google Play на территории всей России, как того требуют условия мирового соглашения, подписанного с Федеральной антимонопольной службой России. Если американские айтишники не выполнят требования российского законодательства, ФАС планирует заставить их сделать это через суд. В потере же российского рынка Google определенно не заинтересован. Группа по борьбе с санкциями создана, по информации «Новостей Крыма» и на самом полуострове. В нее вошли юристы, работающие в контакте с местными властями, МИДом и Минюстом РФ.

Главной же «внутренней» проблемой Крыма на уходящей неделе стали нарушения в ходе строительных работ. Чтобы навести порядок в отрасли, глава республики Сергей Аксенов даже ввел запрет на капитальное строительство в восьми городах и шести районах до января 2018 года. Строить пока что смогут только те, кто работают за счет средств федерального, республиканского или местных бюджетов. Предварительно, запрет коснется примерно 500 объектов, к которым есть претензии у правоохранительных и контролирующих органов.

Страшной иллюстрацией к обсуждению темы строительных нарушений на территории Крымского полуострова стало трагическое происшествие в Севастополе. Там погиб, сорвавшийся с 9 этажа, житель Донецкой Народной Республики. По словам родных и близких, молодой человек неофициально работал за тысячу рублей в день в одной из строительных компаний, которая как раз начинала капитальный ремонт одной из городских многоэтажек. Согласно материалам журналистского расследования «Примечаний», причиной гибели могло стать грубое нарушение представителями компании правил техники безопасности. Администрация самой строительной фирмы уже заявила, что ничего не знает о погибшем. Сейчас приехавшие из ДНР пожилые родители решают вопрос с перевозом тела сына на родину. Пока что у них на это даже нет денег. Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего. Если подозрения журналистов подтвердятся, это будет явно свидетельствовать о необходимости радикального реформирования строительной отрасли полуострова, тихо саботирующей исполнение законов Российской Федерации.

Святослав Князев, Севастополь