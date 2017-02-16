Запорожье: рабочие требуют восстановить экономические связи с Россией

Трудовой коллектив мелитопольского завода автомобильной промышленности «Автогидроагрегат» провел митинг, на котором обратился к президенту, премьер-министру, спикеру парламента, главе ОГА и областного совета с требованием восстановить торговые связи с Российской Федерацией.

Сотрудники завода потребовали от властей восстановить торгово-экономические связи с РФ из-за бедственного положения на предприятии.

Доведенные до отчаяния люди принесли с собой плакаты: «Восстановите экономические связи с Россией», «Верните рынки сбыта», «Машиностроение — основа экономики».

Метки по теме: Запорожье; митинг в Запорожье; новости Запорожья; новости Украины; Украина; украинский кризис; хунта; экономика Украины

По материалам: https://news-front.info/2017/02/16/zaporozhe-rabochie-trebuyut-vosstanovit-ekonomicheskie-svyazi-s-rossiej/