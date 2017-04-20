Запад с нами! — ЕС подарил Украине алкотестеры

19 апреля Консультативная миссия Европейского Союза (КМЕС) передала «копам» Харьковской области Украины комплект наборов алкотестеров на общую сумму четыре тысячи евро.

В ЕС предполагают, что такая «посылка» поможет Украине снизить смертность в ДТП, совершаемых пьяными водителями.

«Украина занимает одно из первых мест по уровню аварий и смертности на дорогах. В Западной Европе ежегодно в ДТП гибнет 4 человека на каждые 100 тыс. населения. В Украине эта цифра равна 13», — констатировал представитель КМЕС.

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Координатор регионального представительства КМЕС в Харькове Геррит Ян Ван Гелдер также привел печальную статистику. «Алкоголь был фактором, спровоцировавшим 2358 ДТП в 2015 году. Тогда в авариях погибло 317 человек», — заявил Гелдер.

Как сообщает пресс-служба КМЕС, предоставленное оборудование позволяет выявить водителя в состоянии алкогольного опьянения без анализа его дыхания — лишь на основании обработки образца воздуха в салоне авто.

«Наборы алкотестеров также оборудованы беспроводными принтерами, которые позволяют печатать результаты анализа дыхания на месте», — прорекламировали свой «подарок» европейцы.

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