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Запад должен отреагировать на серию терактов в Луганске, или признать, что покрывает украинских террористов, — депутат

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Запад должен отреагировать на серию терактов в Луганске, или признать, что покрывает украинских террористов, — депутат | Русская весна

Депутат Государственной Думы России, координатор Интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко прокомментировал «Русской Весне» ситуацию в Луганске, где несколько часов назад прогремели два взрыва. 

По его словам, между сегодняшней серией терактов в Луганске и террористическими атаками на Ниццу, Лондон, Париж, Брюссель и другие города стоит знак равенства.

«Если европейские политики не признают это публично, то тем самым продемонстрируют, что жители Донбасса для них — люди второго сорта», — сказал он.

«Причина любых терактов одна — агрессивная человеконенавистническая идеология, которая позволяет использовать самые грубые и жестокие способы достижения своих целей», — отметил Козенко. 

«Запад должен дать жесткую оценку произошедшим в Луганске терактам, или признать, что покрывает украинских террористов. Преступники пока не установлены, но будет проведено тщательное и компетентное расследование. Однако после целого ряда кощунственных заявлений украинских политиков, мне кажется, заказчик очевиден», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что теракты в центре Луганска были направлены против мирного населения.

Андрей Козенко выразил свою поддержку Главе Луганской Народной Республики Игорю Плотницкому в телефонном разговоре и пообещал отстаивать интересы жителей Донбасса всеми доступными способами.

«Россия — вместе с вами. Мы соболезнуем, поддерживаем и сопереживаем», — сказал он.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499442857

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