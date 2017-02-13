«ЗаНоЗа» с Владимиром Роговым. Выпуск 74

Постоянный эксперт News Front, вежливый запорожец Владимир Рогов в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Мы видим, что на временно оккупированных территориях становится жить все веселее. Достаточно посмотреть на события, которые происходят в Херсонской области. Не менее весело живет Запорожская область. Вообще постукраинское пространство, которое находится под контролем хунты, является территориями без хлеба, но со зрелищами», — сказал Владимир Рогов.

ЗаНоЗа — запрещенные новости Запорожья — постоянная рубрика программы «На Самом Деле», в которой Владимир Рогов дает комментарий и краткий анализ нелицеприятных для киевского правительства новостей.

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По материалам: https://news-front.info/2017/02/13/zanoza-s-vladimirom-rogovym-vypusk-74/