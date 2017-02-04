«ЗаНоЗа» с Владимиром Роговым. Выпуск 73

Постоянный эксперт News Front, вежливый запорожец Владимир Рогов в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«На самом деле все больше становится понятно, что необходимо уделять внимание временно оккупированным территориям, тем более родным территориям, на которых живут нормальные, адекватные люди — им необходим глоток свежего воздуха, информации, потому что в том информационном терроре, в котором они живут, хорошего мало», — сказал Владимир Рогов.

«Временщики, оккупанты-херои, отправятся к своей подземельной сотне, если не успеют одуматься, покаяться и попросить прощения у собственного народа», — добавил он.

ЗаНоЗа — запрещенные новости Запорожья — постоянная рубрика программы «На Самом Деле», в которой Владимир Рогов дает комментарий и краткий анализ нелицеприятных для киевского правительства новостей.

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По материалам: http://news-front.info/2017/02/04/zanoza-s-vladimirom-rogovym-vypusk-73/