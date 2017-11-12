Россия 

Занесенные страхом

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Нет, все страшилки, какими нас пугают изо дня в день, совсем не то, чего  на самом деле должен бояться  человек. Кровавые маньяки, педофилы ( можно подумать, они толпами бродят по улицам. Сколько живу — ни одного не видел!), бесы, всадники апокалипсиса ( оказывается, уже где-то в чьем-то воспаленном мозгу скачут), адова бездна, нищета, потеря работы, ужасы грядущих войн, голод — все, что с таким усердием нам внушают, вдалбливают, впаривают из телевизоров, газет, радиоприемников, утюгов   имеет одну цель — напугать: бойся, человек, бойся!  Все это лишь  наглая пропаганда страха. Эти грядущие  ужасы действуют на нас, как дихлофос на тараканов,  бедолаги застывают на месте, и только лапками сучат беспомощно. От нас ждут примерно такой же реакции.  Если не посыпать человека этим привнесенным в его жизнь страхом, он ведь может  заглянуть в себя. А вот этого  уже сами творцы страхов боятся больше всего.  Что увидит человек, заглянув в себя?  Какие открытия сделает? К каким мыслям придет? Какие знания откроет сам в себе? А вдруг он поймет, что он  сам и есть творец всего сущего? И никто, никакие запреты, границы, погонщики, властители дум и прочие — ему, человеку, не нужны. Потому что он сам и есть начало начал. А пока, занесенные страхом, мы то ли бодрствуем, то ли спим…
 
Валерий ЛАЗИН

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108978/21285/-

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