Нет, все страшилки, какими нас пугают изо дня в день, совсем не то, чего на самом деле должен бояться человек. Кровавые маньяки, педофилы ( можно подумать, они толпами бродят по улицам. Сколько живу — ни одного не видел!), бесы, всадники апокалипсиса ( оказывается, уже где-то в чьем-то воспаленном мозгу скачут), адова бездна, нищета, потеря работы, ужасы грядущих войн, голод — все, что с таким усердием нам внушают, вдалбливают, впаривают из телевизоров, газет, радиоприемников, утюгов имеет одну цель — напугать: бойся, человек, бойся! Все это лишь наглая пропаганда страха. Эти грядущие ужасы действуют на нас, как дихлофос на тараканов, бедолаги застывают на месте, и только лапками сучат беспомощно. От нас ждут примерно такой же реакции. Если не посыпать человека этим привнесенным в его жизнь страхом, он ведь может заглянуть в себя. А вот этого уже сами творцы страхов боятся больше всего. Что увидит человек, заглянув в себя? Какие открытия сделает? К каким мыслям придет? Какие знания откроет сам в себе? А вдруг он поймет, что он сам и есть творец всего сущего? И никто, никакие запреты, границы, погонщики, властители дум и прочие — ему, человеку, не нужны. Потому что он сам и есть начало начал. А пока, занесенные страхом, мы то ли бодрствуем, то ли спим…

Валерий ЛАЗИН

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108978/21285/-