Замглавы НБУ: У российских банков нет будущего на Украине

У российских банков, которые пока работают на Украине, нет будущего в этой стране. Об этом заявила замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

Для российских банков, которые работают на Украине, по мнению Рожковой, есть два возможных пути: или найти себе нового владельца, или постепенно сокращать объемы присутствия на украинском банковском рынке. Эти финучреждения, добавила она, с 2014 года сокращают активы, работают в режиме ограничений, не кредитуют и имеют задолженность.»Сегодня российские банки ищут покупателя. Мы контролируем все эти банки и не видим какой-либо угрозы (для Украины)», — сказала она на пресс-конференции.

Как сообщила замглавы НБУ, за прошлый год вклады населения Украины в российских банках уменьшились почти на 2 миллиарда гривен ($ 72 млн). «Но их там все еще остается 22 миллиарда гривен ($ 790 млн), 16 млрд гривен ($ 576 млн) средств юридических лиц, то есть суммарно около 37−38 млрд средств граждан и предприятий», — сказала Рожкова. Кроме того, кредитный портфель российских банков составляет 134 млрд гривен ($ 4,82 млрд). «Это цифры, которые нас беспокоят, но они уменьшаются», — сказала Рожкова.

Как сообщало EADaily, с 30 января украинские националисты периодически устраивают хулиганские акции у офисов Сбербанка и других дочерних отделений российских банков, работающих на Украине. Они обещают, что подобные «акции» будут бессрочными. По их мнению, они защищают национальные экономические интересы Украины, где российские финансовые учреждения занимают 15% банковской сферы.