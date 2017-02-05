Украина 

ЗАЛ УПА и шедевры синематографа: как на Украине героизируют бандеровцев

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Видео предоставлено Константином Долговым специально для News Front

Вот фильм «Железная сотня», который сняли в 2004 году, ещё до первого Майдана — типичное лубочное говно про «героичных воякив» УПА.

Одну из ролей играет нынешний министр культуры Украины Нищук. Тот самый, который в 2016 назвал жителей Донбасса «генетически неполноценными».

«Тем, кто думает, что в 2014 году нормальные в принципе украинцы неожиданно сошли с ума, рекомендую замечательный хвыльм «Зализна сотня». Вопреки острому названию, этот хвыльм 2014 года выпуска. Год майдана», — сказал Константин Долгов.

Метки по теме: бандеровцы; госпереворот на Украине; Долгов о бандеровцах; Майдан на Украине; новости Украина; фашисты на Украине

По материалам: http://news-front.info/2017/02/05/zal-upa-i-shedevry-sinematografa-kak-na-ukraine-geroiziruyut-banderovcev/

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