Закономерный итог бандитской деятельности террористов Ислямова, — депутат Госдумы о разгроме базы «меджлиса»

Зачистка базы «крымскотатарского батальона» на границе с Крымом — закономерный итог бандитской деятельности ислямовских террористов. В этом уверен депутат Госдумы РФ Андрей Козенко.

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«Это эффект бумеранга в действии. Когда они взрывали электроопоры и устраивали блокаду Крыму — о возмездии не думали. А теперь — получают от своих же», — сказал депутат «Русской Весне», комментируя происходящие в Херсонской области события.

По его словам, разгром меджлисовской* базы в Чонгаре демонстрирует суть нынешней украинской «власти»: сначала использовать отморозков, а потом их уничтожить.

«Так было на майдане, сейчас настал черёд меджлисовцев, так будет и с карательными батальонами. Ждем, пока нечисть уничтожит друг друга», — отметил Козенко.

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Он также предположил, что в ближайшем будущем стоит ожидать уголовных дел против участников «крымскотатарского батальона» — не за блокаду Крыма, а за другие преступления на Украине.

«На мой взгляд, это прекрасные события, за которыми нельзя наблюдать без удовольствия: одни украинские бандиты в форме против других украинских бандитов в форме. Участники блокады Крыма начинают получать по заслугам: пока от своих же, но в любом случае всех их рано или поздно ждёт наказание по российским законам», — резюмировал Козенко.

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*Меджлис – запрещенная на территории РФ экстремитская организация