В наши дни с терроризмом борются крупнейшие государства.

Но, на мой взгляд, необходимо бороться прежде всего не со следствием — самим терроризмом, а с причинами, его порождающими, подобно тому как хорошие врачи стараются устранить прежде всего причину болезни.

Поэтому и необходим, по моему мнению, закон об ответственности не только за организацию, подстрекательство и осуществление террористических атак, но также закон об ответственности за принуждение к терроризму.

Ведь те, кто принуждают людей к террору чаще всего выходят сухими из воды и, более того, могут позиционировать себя как борцы с террором или даже его жертвы.

Терроризм победит демократия, но подлинная, подразумевающая равный доступ для всех граждан к образованию, медицинской помощи и, что не менее важно, гарантированное право на жильё, на достойный труд и отдых.

Чтобы обеспечить всем жителям планеты эти базовые условия для человеческой жизни, государствам планеты достаточно сократить свои военные расходы всего на один процент.

И это сокращение обойдётся гораздо дешевле, чем содержание целой армии спецслужб. Правда, в этом случае специалисты по борьбе с террором останутся без работы.

Но несравнимо большее количество людей в мире, страдающих сегодня от голода, нехватки питьевой воды, неграмотности, отсутствия медицинской помощи, безработицы, смогут жить по-человечески и приносить обществу пользу.

Но, вернёмся к предлагаемому законопроекту.

И пусть все, кто читают эти строки, задумаются о том, как поведут себя, если однажды, не дай Бог!, они окажутся на месте, скажем, иракцев, лишаться своего дома, средств к существованию, потеряют близкого человека, подвергнутся насилию или унижениям.

Разумеется, всё это не оправдание убийству — человек всегда должен оставаться человеком.

Должен или должна.

Но, кто-нибудь может с уверенностью сказать о своём поведении в данной ситуации?

В то же время считаю необходимым подчеркнуть, что никакой болью, никакой освободительной борьбой не может быть оправдано убийство или захват безоружных, тем более, детей, женщин, стариков.

В наше время под бесконечные славословия о гражданских правах и свободах, миллионы и десятки миллионов людей доводятся до крайности ювенальной юстицией, безработицей, нищетой, не говоря уже о бесчеловечных методах ведения войны.

Неолибералы любят критиковать большевиков в том числе и за принцип: «лес рубят — щепки летят».

Но не тот же принцип действует в войнах в Афганистане, в Ираке, в Сирии и в других странах?

Израильская армия долгое время декларировала принцип: «лучше не убить виновного, чем убить невиновного».

Нельзя быть с одними гуманными, а с другими — бандитами.

Рано или поздно, но бандит и со своими близкими будет вести себя по-бандитски, в чём уже убедились французы во время войны в Алжире или американцы в годы Вьетнамской войны.

И ещё один важный момент: когда нужно посадить, допустим, политического конкурента, следствие первым делом проверяет банковские счета фигуранта.

Но в деле ИГИЛа (запрещённого в РФ) этого нет.

Сноуден, сообщество анонимных хакеров вывалили в интернет гигобайты секретной информации о демократической партии США, о Хиллари Клинтон, об Ангеле Меркель.

Но вот о том, кто и как финансирует чуму двадцать первого века ИГИЛ(запрещённый в РФ) — ни слова!

Как и в истории с Гитлером — большинство его спонсоров вышли сухими из воды.

История повторяется?

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110168/17088/-