Украина 

Заказчики и исполнители убийства Гиви установлены, — источник

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Заказчики и исполнители убийства Гиви установлены, — источник | Русская весна

Сотрудники правоохранительных органов Донецкой Народной Республики вышли на след исполнителей убийства комбата «Сомали» Михаила Толстых (Гиви).

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в силовых структурах ДНР.

«Установлены заказчики убийства, они находятся в Киеве. Также вышли на след исполнителей — украинских диверсантов. Мы знаем, что это за люди, знаем об их перемещениях», — заявил источник.

Собеседник агентства не исключил, что в случае оказания сопротивления при задержании либо в условиях открытого боя, исполнители теракта могут быть уничтожены.

Главная военная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту теракта, в котором был убит Михаил Толстых.

«Главной военной прокуратурой ДНР возбуждено уголовное дело по статье 229, часть 3 — террористический акт», — цитирует агентство ДАН представителя МГБ ДНР.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486640640

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