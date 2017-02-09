Заказчики и исполнители убийства Гиви установлены, — источник

Сотрудники правоохранительных органов Донецкой Народной Республики вышли на след исполнителей убийства комбата «Сомали» Михаила Толстых (Гиви).

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в силовых структурах ДНР.

«Установлены заказчики убийства, они находятся в Киеве. Также вышли на след исполнителей — украинских диверсантов. Мы знаем, что это за люди, знаем об их перемещениях», — заявил источник.

Собеседник агентства не исключил, что в случае оказания сопротивления при задержании либо в условиях открытого боя, исполнители теракта могут быть уничтожены.