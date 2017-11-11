Закат звездной эпохи Плотницкого

Плохие новости вчера услышал от знакомых из окружения Игоря Венедиктовича. Москва разочаровалась в Плотницком. Господин Сурков решил поменять действующего Главу ЛНР на другого политика. Знающие люди Республики говорят, что это будет какой-то в прошлом депутат Верховного Совета Украины от Партии Регионов.

Причина проста – Плотницкий исчерпал доверие России. Глава ЛНР не выполнил даже половины обязательств, которые он взял на себя перед вступлением на высокую должность. Основным приводом для такого решения господина Суркова стало то, что Плотницкий начал самостоятельную политическую деятельность.

Теперь понятным становятся все эти «войнушки» между Плотницким и Корнетом. Корнету пообещано оставить его на должности главы МВД ЛНР. Поэтому он, не ожидая официального ухода Игоря Венедиктовича начал зарабатывать себе баллы перед новым начальством. Плотницкий решил уйти «красиво и с музыкой». Поэтому начал «валить» всех неугодных себе высших чиновников и продвигать на эти должности своих ребят.

Выселив из дома министра внутренних дел ЛНР в сам праздник милиции, Плотницкий тем самым показал свои зубы. Дом вернули гражданке ЛНР, сын которой был активистом майдана.

Но это еще не конец. В то время, когда жена Игоря Венедиктовича контролирует процесс перевоза всего «честно нажитого достояния» семьи Плотницких в Ростов-на-Дону, сам глава ЛНР воплощает в реальность задуманный «коварный план мести». Следующим в списке чиновников, которых ожидает месть от Главы ЛНР будет и.о. Генерального прокурора ЛНР – В.Подобрый. Этот человек сильно наступил на бизнес Игоря Венедиктовича. А Плотницкий очень мстительный.

Очень не хочется, чтобы эти все «карусели» у власти отбились на нашем благосостоянию. Ведь какая-то стабильность все-таки присутствует. Если начнутся сильные пертурбации в высших эшелонах власти – то они вообще забудут о народе. Насколько далеко зайдут эти междоусобицы никому не известно – но наиболее от этого пострадает простой народ.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110389/21265/-