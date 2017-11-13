Закат США: почему Вашингтон все время проигрывает (ВИДЕО)

США проигрывают на внешнеполитической арене схватку за схваткой. Они вынуждены уступать своим оппонентам регион за регионом.

Почему так происходит? В чем была их ошибка? Ответ на первый взгляд парадоксальный.

Ошибок не было. Были неверные горизонты планирования действий, которые просто не могли иметь иных последствий. Это как в шахматах. Вы клюнули на уловку соперника и выиграли на пятом ходу ферзя, а на восьмом получили мат…

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Юрий Подоляка (Yurasumy), для «Русской Весны»