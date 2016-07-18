Закат Ленура. Юрий Ковальчук

Закатилось наше ясно солнышко, Ленур свет-Ислямов. Не то, чтобы совсем закатилось, но уже явно катится по наклонной. Позади 9 месяцев героической блокады Крыма, но ни одна цель не достигнута.

Крым предательски отказывается голодать или страдать от «блэкаута». Более того, за «подвиги» Ислямова экспроприирует остатки его собственности. На 2014 год Ислямов был директором крымской «Сим-сити-транс», владельцем медиагруппы «ATR», директором московской «Квингрупп», учредителем московского «Джаст банк», московской компании «СБ Аспект», московского «Ресо банк» и многое другое.

Сейчас от этого великолепия остались только остатки фирмы «ATR», действующий на территории Украины. Все остальное сберечь не удалось – что поделаешь, в России не любят радикальных исламистов. Кстати, заметьте, в сравнении с Ислямовым, обильно возделывавшим Москву, кондитерская фабрика Порошенко в Липецке выглядит бледно.

В общем, Ленуру срочно нужны деньги, но Порошенко не торопится выделять средства на создание пресловутой крымско-татарской автономии или хотя бы делать какие-либо комментарии на эту тему. Предполагаемые соратники по Меджлису – Джемилев и Чубаров, отводят глаза и отмалчиваются. Они явно не хотят дружить с Ленуром. Хотя, правды ради, нужно сказать, что они и до 2014 года были не слишком дружны.

В частности, когда в мае 2014 года Ислямов был вице-премьером уже российского Крыма, он официально заявлял, что «игра на оппозиционном поле в интересах иностранных государств и личных амбиций лидеров так называемого «Меджлиса в изгнании» Джемилева и Чубарова бесперспективна». И вообще никакой реальной угрозы Меджлис в изгнании не представляет, а Чубарова и вовсе можно склонить на российскую сторону, поскольку тот готов на уступки.

Еще тогда он заявил, что вообще при Украине татарам жилось скверно, а с Россией нужно дружить и всячески интегрироваться, начиная с «отжима» украинских санаториев и баз отдыха. Так что теперь не удивительно, что и Порошенко, и Чубаров с Джемилевым не только откровенно забивают на Ислямова, но даже молчат, когда на Ленура нападают.

Впервые татарина отчехвостил знаменитый медиа-юродивый Дмитрий Корчинский. Позже экзекуцию повторил наркокоп Кива – прямо в телеэфире рассказал, что Ислямову верить нельзя, так как он агент Путина, провокатор и «пэрэвэртэнь».

Дошло до того, что Ленура в Херсоне начали публично порицать на небольших, но шумных митингах. Так на этой неделе неравнодушные херсонцы выразили свое отношение к попыткам превращения области в «Татарский халифат», и к тем нерадостным перспективам, которые ожидают город и область при осуществлении задуманного радикальными экстремистами глобального переселения «меджлисовцев» в Херсонскую область.

Как заявил, один из участников акции, который в целях своей безопасности отказался представляться, «Мы простые жители Херсона, патриоты нашей Родины! Это не политическая акция, которая может разжечь межнациональную рознь! Мы не против крымских татар, пусть живут рядом с нами на нашей земле. Повторюсь на нашей земле! Мы категорически против киевских властей и «Меджлиса», который за нас – коренных херсонцев, будет решать, кому и где жить».

В итоге, сидят Ленур и его аскеры в степи, под жгучим солнцем и кручинятся. Пограничники делиться контролем над «контрабасом» не торопятся; местных жителей особо не пограбишь – уже готовы отстреливаться, да и полиция мягко, но настойчиво противодействует обогащению.

А в последние дни и вовсе горе – то Эрдоган перед Путиным извиняется, то с турецкой хунтой воюет, то США во всех тяжких обвиняет. Кто теперь будет спонсировать батальон «Аскер» и его героического командира?

Раньше основным источником финансирования «ATR» были средства, выделяемые Агентством США по международному развитию (USAID) и ТРК “Турецкое радио и телевидение” (Турция). На счета «Меджлиса» и подконтрольного Ислямову фонда «Крым» перечислялись деньги из Турции, а также европейских татарских диаспор. На территории Турции, в г. Стамбул действовал фонд «Emel», через который осуществлялось финансирование и собирались пожертвования в татарских и турецких общинах Нидерландов, Германии и США.

И где теперь это все? И как быть, если Эрдоган поссорится с Обамой? Неужели придется довольствоваться одной только узбеко-американской компанией «GM Uzbekistan», которая раньше спонсировала Ислямова через его автосалон в Воронеже? Так ведь и салона теперь уже нет.

В общем, годовщина блокады не за горами, но автономии не видать, Крым себя чувствует отлично, серые волки одиноко воют в бескрайней степи, а крымско-татарский батальон стремительно деградирует от водки, наркоты и безденежья.

Так недолго и без вести сгинуть в причерноморских степях, повторив исторический опыт предков. Катится Ленур, катится к своему закату. Еще чуть-чуть и о нем попросту перестанут вспоминать, а его банда разбежится по окрестным селам, в которых после АТО немало вдовушек.

И в этом диалектическая правда: пока в РФ дела вел – был олигархом и даже имел политические амбиции. Перебрался на «нэньку», и все – сплошные пэрэмоги.

Юрий Ковальчук, ИА «Антифашист»

По материалам: http://news-front.info/2016/07/18/zakat-lenura-yurij-kovalchuk/