Заграница нам поможет: Трамп надеется на Россию
Президент США Дональд Трамп призвал строить с Россией хорошие, а не плохие отношения.
Об этом он написал на своей странице в Твиттер.
«Когда же уже все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией — хорошая, а не плохая вещь» — написал Трамп.
«Я хочу решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, терроризмом, и Россия может здорово помочь», — добавил он.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510498897