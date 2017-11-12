Заграница нам поможет: Трамп надеется на Россию

Президент США Дональд Трамп призвал строить с Россией хорошие, а не плохие отношения.

Об этом он написал на своей странице в Твиттер.

«Когда же уже все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией — хорошая, а не плохая вещь» — написал Трамп.

«Я хочу решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, терроризмом, и Россия может здорово помочь», — добавил он.

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