Загнанный в угол Киев возобновляет войну, — мнение

Старый журналистский принцип гласит: «Рассказывай о том, что знаешь, и придерживайся фактов». Однако освещая боевые действия на Украине, соблюдать этот принцип непросто. Ведь «туман войны» есть в каждом конфликте, но в данном случае он сгустился чрезвычайно сильно.

Это уже не туман, а скорее облако — густое серое облако, которое накрывает всех, кто пытается через него пробиться, грязью, копотью и навозом.

Практически ни одному обозревателю, бравшемуся за эту тему, не удалось не испачкаться, поэтому все (за исключением несчастных жителей районов боевых действий) облегчённо вздохнули, когда после подписания Минских соглашений конфликт, как показалось, заморозился. Все понимали, что сложившийся status quo был на какое-то время единственно возможным решением.

Однако сейчас ситуация изменилась, причём довольно резко. С 2014-го до самого начала 2017-го демаркационная линия была совершенно чёткой: киевский режим пользовался поддержкой администрации Обамы — противостоявшие ему этнические русские ополченцы, в свою очередь, поддерживались Москвой.

Бывший президент США, безусловно, считал Украину совершенно ненужной головной болью, но всё же пошёл на поводу у влиятельных фигур, имеющих свои интересы в данной стране. Это, например, Джо Байден, у родственников которого на Украине есть бизнес, или идеолог «майдана» Виктория Нуланд, способствовавшая формированию протестного движения на Украине, — она же и выбирала новых лидеров страны.

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С другой стороны, конфликт на Украине поддерживали не только демократы, но и Джон Маккейн с другими республиканцами, которые в вопросе расширения НАТО до сих пор остаются верны принципам эры Буша. Речь идёт о «сдерживании» России и давнем желании пресечь любое сближение Москвы с другими европейскими государствами, в частности, с Германией, поскольку это может поставить под угрозу гегемонию США в регионе.

Свежий ветер

Но теперь в Белом доме новый хозяин, и ему, по-видимому, нет дела до главенствовавшей с 1945 года идеи, что «Россия полезна лишь тогда, когда она слаба».

Сегодня, по мнению Дональда Трампа, главная угроза безопасности США исходит не от Кремля. Главные угрозы — это исламский терроризм и подъём Китая. Более того, новый президент, очевидно, полагает, что Россия может быть полезна в контексте и того, и другого. При этом Москва, которая с Пекином выстраивает дружественные отношения, безусловно, заинтересована лишь в совместной борьбе с терроризмом.

Кроме того, у Трампа могут быть личные счёты с Киевом. В конце концов, именно из-за попыток Украины повлиять на недавнюю предвыборную гонку в США штаб Трампа покинул Пол Манафорт, известный политтехнолог и советник. Команда Петра Порошенко ясно дала понять, что рассчитывает на победу Хиллари Клинтон с последующей её поддержкой в ближайшие четыре года. Неожиданная победа Трампа обернулась для Киева катастрофой.

Как пел когда-то Пол Саймон: «Ну здравствуй, Тьма, ты — давняя подруга, я вновь пришёл поговорить с тобой». (Композиция была написана музыкантом в феврале 1964 года, под впечатлением от убийства президента США Джона Кеннеди. Саймон начал работать над песней через несколько дней после случившегося. — прим. автора).

Эта фраза как нельзя лучше передаёт настроение, связанное с возобновлением боевых действий на Украине, ведь оно никому не пойдёт на пользу. Говоря простым языком, у России нет ресурсов (или желания) оккупировать или угнетать целую страну. А Киев не сможет одолеть русских ополченцев на востоке страны до тех пор, пока Москва не прекратит их поддерживать. А это весьма маловероятно.

Однако проблема сейчас в том, что режим Порошенко чувствует себя загнанным в угол, поскольку, возможно, потерял своего главного спонсора в лице Вашингтона. Недавние сдержанные комментарии Госдепа по поводу возобновления боевых действий на Донбассе это предположение лишь подтверждают. В них нет надменного порицания России, а упомянутое количество жертв не соответствует цифрам, предоставленным Киевом.

Преданные союзники?

Можно сказать, что Европу (за исключением Швеции, Польши и Прибалтики) Украина никогда особенно не интересовала. О совместной финансовой поддержке речи не идёт, учитывая, что полноценное членство самой бедной (и, возможно, самой коррумпированной) страны на континенте в ЕС никогда и не обсуждалось. Наоборот, страны Евросоюза прислушались к совету Вашингтона и не стали демонстрировать особой солидарности.

Совет этот лучше всего иллюстрирует фраза Виктории Нуланд, произнесённая в беседе с бывшим послом США на Украине Джеффри Пайеттом: «А Евросоюз пусть идёт на ***».

Таким образом, Киев достиг момента, когда ему терять уже, по сути, нечего. Отсюда и внезапная эскалация конфликта на востоке страны. Порошенко и его ультранационалистские «добровольческие батальоны» изо всех сил стараются добиться невозможного, только это совершенно бесполезно.

Вот что нам известно: президент Украины встречался в Германии с Ангелой Меркель. и в Берлине предполагают, что немецкий канцлер устроила Порошенко взбучку по поводу коррупции в стране и что он удачно выбрал время для возобновления военных действий, чтобы избежать повторной головомойки, которую для него приготовили немцы.

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Киев немедленно впал в истерику, настаивая на том, что ополченцы каким-то образом напали на украинские вооружённые силы. В этом, однако, нет никакой логики, так как русскоязычное население от новых стычек ничего не выигрывает. И никто не поверит в то, что Москва, ища сейчас возможности выстроить новые отношения с Западом, поддастся на какую-либо провокацию.

А произошло, по-видимому, следующее: постепенное наступление правительственных сил на Авдеевку проходило относительно спокойно, пока не встретило сопротивления ополченцев, которые ответили артиллерийским огнем, что обернулось в итоге множеством жертв.

Трудно смириться

Киев, с 2014 года успешно изображающий жертву, немедленно обвинил в эскалации ополченцев. Однако вскоре стала очевидной вся притворность этих обвинений, когда заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский сморозил такую глупость, что даже не хочется употреблять это слово, дабы не обидеть глупцов.

«На cегодняшний день, как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом наши ребята героически продвинулись вперёд», — заявил Павловский в эфире украинского телеканала.

Вот так просто он перечеркнул всю киевскую риторику, рассказав, что возобновление столкновений спровоцировало правительство. И как оказалось, фальшь заметили немецкие СМИ. Газета Süddeutsche Zeitung, которая заслужила репутацию авторитетного издания, поддерживающего точку зрения истеблишмента, намекнула: Берлин видит, что скрывается за крокодильими слезами Украины.

Глава МИД РФ по этому поводу заметил: «Даже глубоко предвзятая германская пресса <…> признала, что за всем этим стоит Порошенко».

Москва последовательно придерживается своего видения разрешения кризиса: выполнение Минских соглашений, согласно которым Киев предоставляет Донецкой и Луганской областям полуавтономный статус, а те, в свою очередь, возвращаются под юрисдикцию Украины после проведения выборов. Загвоздка в том, что киевский режим, всё чаще идущий на поводу у радикальных националистов, не может выполнять условия подписанного соглашения без риска очередного переворота.

Вот и получается, что Порошенко оказался в весьма затруднительном положении. Американских покровителей он, возможно, потерял, а Европа порядком устала от его болтовни. С Москвой соглашения тоже не заключить — линчуют собственные головорезы. В конечном счёте, Киев поставил всё на Хиллари — и проиграл.

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Брайан Макдоналд — ирландский журналист