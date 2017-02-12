Задержанных в России украинских наркокурьеров МВД Украины назвало жертвами торговцев людьми

МВД Украины заявило, что задержанные в России в рамках дела о международном наркосиндикате украинцы стали жертвами торговцев людьми.

Как ранее сообщала «Русская Весна», МВД России заявило, что по делу о международном наркосиндикате задержаны 67 человек, 47 из которых являются гражданами Украины.

«47 граждан Украины, которых арестовали в России по подозрению в якобы причастности к международному наркосиндикату, являются жертвами торговцев людьми», — сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины, добавив, что речь идет о преступной сети, которая вербовала и вывозила молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет в РФ для работы наркокурьерами.

По данным украинского МВД, после приезда в Россию украинцы работали наркокурьерами, а в случае отказа заниматься незаконной деятельностью — их якобы «задерживали российские правоохранители».

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